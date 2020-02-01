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教育部補助青年創業家見習 3月公告最新職缺

2020-02-01 18:50聯合報 記者潘乃欣／台北即時報導

教育部青年發展署結合獲「U-start創新創業計畫」得獎補助的公司，推動「青年創業家見習」，提供有志創業青年赴新創公司見習的機會，並由教育部提供見習津貼。青年署表示，今年3月將在「RICH職場體驗網」公告今年職缺，35歲以下國內公私立大專校院在學學生、畢業生都可提出申請。

劉悅蓉就讀輔仁大學新聞傳播系，參與居家整聊股份有限公司的見習，見習期間負責公司社群內容經營。原本在校內就修習過傳播相關課程的她，親身參與新創公司社群經營後，不斷調整文案、影片編輯策略，提升公司粉絲專案貼文觸及率，不但對公司有實質貢獻，她也找到自己的定位。

陳玟卉畢業於國立台灣科技大學，參與時習教育有限公司的見習，過程中參與一款實境遊戲的開發以及募資計畫，見證到從無到有的創意實踐過程，也學習到如何操作線上行銷。他也體會到新創公司精實的人員結構、快速的工作節奏，打破過去對教育的印象，未來也有意繼續從不同面向及角度切入教學，創造創新教學模式。

從事立體書開發的半隻羊設計有限公司，提供見習機會給青年朋友。該公司業務經理盧盈文表示，新創公司人員較為精簡，創業夥伴們還是習慣各自為政的公司生態。因見習生的加入，讓他們發覺組織架構的重要，進而建立更有系統的指揮系統。

從設計履歷設計起家，後續跨入資訊服務的酷贏數位科技股份有限公司，提供工程師助理的見習職缺。該公司創辦人余偵閱說，他們安排資深同事輔導見習生執行工作項目，並扮演見習生強力後盾，創造見習生與公司的雙贏關係。見習期間所累積的挑戰經驗，都成為青年學生未來進入職場或投入創新創業的重要養分。

時習教育有限公司見習生陳玟卉（左二）參與協助沉浸式教學桌由遊戲測試現場。圖／青年...
時習教育有限公司見習生陳玟卉（左二）參與協助沉浸式教學桌由遊戲測試現場。圖／青年署提供
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