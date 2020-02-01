太神了！口罩缺貨也能成數學考題 校長：符合108課綱

口罩缺貨，政府為怕哄抬物價，採取統一採購，讓民眾到四大超商，每次只能限購3個口罩，引起各方批評與議論，今天有位黃姓網友「苦中作樂」，巧妙地以限購口罩的數量和購買次數，在臉書出了一道數學題目，要大家一起解題，引來不少人回應，多位校長也紛紛留言、作答，有位校長還對黃先生的命題創意，直言「符合108課綱精神」。

近來的口罩之亂，引發各界議論紛紛，網路有人酸、有人罵，但這位黃先生則用數學命題，來隱喻買口罩的困難，有人認為充滿哲理，留言的網友不少，從發言可看出多數留言者應是教育界人士。

這位黃先生在臉書這樣出題，「來個數學題吧~每出門採購1次口罩就消耗家裡庫存1個口罩，每次限購3個，買到了多2個，買不到家裡就少1個。老黃家裡原有庫存10個，出門10次之後，家裡現有12個，請問，他出門幾次有買到口罩的？」。答對了送口罩一個。

網友紛紛上網作答，有人還質疑題目有問題，網友說，限購3個，買到家裡多2個（題目出的語意不清）國小老師應該是10-10+（）*3=12。有人則直接作答「N次，因為買不到」。有一位校長答對了，黃先生說正確答是「4次」。