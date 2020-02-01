日本櫻花科技計畫 將甄選30名高中生、5帶隊老師出團

為促進亞洲青年科技人才交流，日本科學技術振興機構（JST）推動「櫻花科技計畫」（SAKURA Science High School Program），全額補助參與者機票、住宿、交通費。教育部表示，將甄選我國30名高中生、5個帶隊教師代表參加，報名截止日是2月15日，活動時間是今年6月。

教育部國教署表示，包括我國、蒙古、泰國、新加坡等亞洲國家，已受邀參加日本今年的「櫻花科技計畫」，預定6月7日至13日訪問日本頂尖大學，也有機會到日本研究機構參加尖端科技講座。另也安排與日本高中生交流並體驗日本文化。本次活動機票、日本期間住宿、餐飲、交通費和海外旅行保險等，都由JST全額補助。

教育部委託國立台灣師範大學，甄選30名具科學性向的高中生，以及5個帶隊教師參與計畫。學生須年滿15歲，並具備傑出的英語溝通能力，且未曾為國家代表出國比賽或參展，如各國際奧林匹亞競賽選拔營、國中科學奧林匹亞競賽選拔營、全國中小學科學展覽會高中組前三名、台灣國際科學展覽會第一、二、三等獎等任何一項，才可參加甄選。