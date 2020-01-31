彰化縣已18所國中下周取消寒輔 名單看過來

武漢肺炎疫情升高，彰化縣已有18所國中下周將取消寒假輔導課，部分寒假校務會議也取消召開，各校都已加強防疫措施，而寒假仍在補習班上課的學生，各補習班也要求學生戴口罩上課，並備有乾洗手讓學生使用。

彰化縣共有43所國中，目前已有近半國中決定取消寒輔，取消的學校包括大同、大村、明倫、福興、田尾、社頭、和美、成功、鹿鳴、伸港、鹿江、埔心、陽明、萬興、線西、花壇、彰德、溪湖等18所國中。

彰化縣崇實高工也已在網路公佈 2月3日號到7日的寒假輔導課均暫停，到校自習上課活動也全面暫停，至於 2月10日的補考正常舉行，也請導師老師協助宣導戴口罩到學校參加補考，若有學生因武漢肺炎疫情或必須自主管理14天（須提出證明）者，可延後補考，如當天身體不適或有發燒狀況請先至教務處，將另安排隔離考場補考。

彰化女中也取消召開第2學期期初校務會議，並在網站公告由中港澳入境的學生及教職員工，不論是否具有湖北旅遊史，考量學校學生人數多、互動密切，建議落實自我健康觀察在家休息14天，避免到校上班上課，每日早晚各量一次體溫，若有發燒或呼吸道症狀，必須主動聯繫縣市衛生局或撥打1922防疫專線。