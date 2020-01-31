親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
前進校園特輯
109學測落幕
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

陸8醫生PO文預警被當造謠逮捕 今成事前諸葛亮

一開店就賣光！好市多排隊搶口罩 人潮勝黑色購物節

彰化縣已18所國中下周取消寒輔 名單看過來

2020-01-31 11:30聯合報 記者林宛諭／彰化即時報導

武漢肺炎疫情升高，彰化縣已有18所國中下周將取消寒假輔導課，部分寒假校務會議也取消召開，各校都已加強防疫措施，而寒假仍在補習班上課的學生，各補習班也要求學生戴口罩上課，並備有乾洗手讓學生使用。

彰化縣共有43所國中，目前已有近半國中決定取消寒輔，取消的學校包括大同、大村、明倫、福興、田尾、社頭、和美、成功、鹿鳴、伸港、鹿江、埔心、陽明、萬興、線西、花壇、彰德、溪湖等18所國中。

彰化縣崇實高工也已在網路公佈 2月3日號到7日的寒假輔導課均暫停，到校自習上課活動也全面暫停，至於 2月10日的補考正常舉行，也請導師老師協助宣導戴口罩到學校參加補考，若有學生因武漢肺炎疫情或必須自主管理14天（須提出證明）者，可延後補考，如當天身體不適或有發燒狀況請先至教務處，將另安排隔離考場補考。

彰化女中也取消召開第2學期期初校務會議，並在網站公告由中港澳入境的學生及教職員工，不論是否具有湖北旅遊史，考量學校學生人數多、互動密切，建議落實自我健康觀察在家休息14天，避免到校上班上課，每日早晚各量一次體溫，若有發燒或呼吸道症狀，必須主動聯繫縣市衛生局或撥打1922防疫專線。

彰女也請學生每人每天自備2個口罩備用，開學後健康中心每班發配一隻額溫槍，由班長及副班長協助每日上下午測量體溫。

彰女也請學生每人每天自備2個口罩備用，開學後健康中心每班發配一隻額溫槍，由班長及...
彰女也請學生每人每天自備2個口罩備用，開學後健康中心每班發配一隻額溫槍，由班長及副班長協助每日上下午測量體溫。圖／翻攝自校方網站
分享
彰化縣崇實高工也已在網路公佈 2月3日號到7日的寒假輔導課均暫停，到校自習上課活...
彰化縣崇實高工也已在網路公佈 2月3日號到7日的寒假輔導課均暫停，到校自習上課活動也全面暫停。圖／翻攝自校方網站
分享

寒假武漢肺炎

延伸閱讀

「現在的武漢如科幻電影！」拋不下女友和愛犬 ...

結合抗煞經驗 民間人士倡召開兩岸四地視訊防...

防武漢肺炎 花蓮縣府開發通報系統掌握疫情

金門首起網路散播武漢肺炎不實疫情案 遭罰1...

相關新聞

文化部證實 台北國際書展確定延至五月

2020-01-30 13:38

因應武漢肺炎 台南興國中學宣布寒假課輔暫停

2020-01-30 15:22

因應武漢肺炎疫情 東華大學提供在陸台生就學方案

2020-01-29 13:49

防疫武漢肺炎 新北教育局擬開學校門口量體溫

2020-01-30 13:48

因應新型冠狀病毒 中山大學延後一周2月24日開學

2020-01-31 11:28

聽到教育前線「買不到口罩」 桃市府開會討論中

2020-01-31 11:26

教育部擬對藝才班設門檻 連續三年招生未滿十人需輔導

2020-01-31 03:23

藝才班招生差須受輔導 再沒改善恐退場

2020-01-31 00:03

熱門文章

因應武漢肺炎 台南興國中學宣布寒假課輔暫停

2020-01-30 15:22

武漢肺炎疫情升溫 台南再增新營高中暫停寒假輔導

2020-01-31 09:30

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top