因應新型冠狀病毒 中山大學延後一周2月24日開學

中山大學昨天上班日召集全校各單位代表，研擬防範新型冠狀病毒相關措施。校方表示，為大幅降低病毒於校園傳播的機率，同時考量6月底仍有時間供學期彈性運用、不影響學生上課時數，決議將開學日延後一周，由原定2月17日改為2月24日，並擬定相關管理計畫，報教育部備查。

為因應武漢肺炎疫情，中山大學大年初二即成立防疫小組，召集人為校長鄭英耀，副校長黃義佑擔任副召集人兼執行長。春節期間著手規劃一系列防疫作法、安心就學措施及身心輔導機制等。校方今天發信給全校學生，通知延後開學、防疫健康管理機制、住宿安排及註冊、修課及畢業相關因應措施，以便學生提前準備。

中山大學學務長楊靜利表示，這可能會引起一些不便，但請大家共體時艱，防疫為上。校方詢問大部分陸生返台時間為2月13日至17日，若延後一周開學，將通知他們盡量於2月10日左右返校，檢疫14日後約為2月24日，可以與本國籍生返校時間錯開，除讓行政人員不會因為忙於開學而在防疫工作上疲於奔命，也可相對提早解除宿舍管制時程、恢復原來宿舍床位安排。

為避免學生因無法如期返校、或因防疫隔離而影響就讀權益，中山也擬訂「安心就學」措施，無論是註冊、繳費、選課、修課、考試、請假、休退學、畢業資格等事項，都有因應的彈性做法。例如得申請減修1至2科（最多以6學分計），特殊個案將透過專簽予以協助。提出與疫情發展的相關文件證明，得申請延後註冊及繳費最長一個月。

中山大學表示，因新型冠狀病毒無法返校或因隔離無法繼續學習者，得視個案需要，由學校主動媒合老師，以錄影非同步方式讓學生修課。符合隔離規定無法在校參與考核者，得採其他彈性方式（如交報告、補考等）核算學期成績；因防疫需要而缺曠課者，學期成績不受影響。

楊靜利表示，在第一波防治計畫期間，學校活動中心住宿部為「檢疫宿舍」，翠亨E棟宿舍為「觀察宿舍」，都1人1間，住宿期間由學校提供三餐協助及健康追蹤管理。第一波防治計畫後，任何學生一旦成為高風險者，都將移住翠亨E棟宿舍（或返家）進行檢疫或觀察。學生若為疑似病例或需自我隔離，心理師會以電話、書信或EMAIL聯繫關懷，提供心理支持。如因周遭疫情相關隔離措施出現身心不適症狀，諮職組心理師也會提供協助。