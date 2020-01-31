教育部擬對藝才班設門檻 連續三年招生未滿十人需輔導

音樂班、舞蹈班、美術班等藝術才能班(藝才班)，曾是家長擠破頭送孩子進去的熱門專班；但隨少子化浪潮，不少藝才班招生不易。教育部擬對藝才班設下人數門檻，要求藝才班班級人數必須在十人以上，若連續三年招生不滿十人需提出改善方案、接受輔導，若持續無法改善，便可能面臨退場。此外，也擬對藝才班設置評鑑制度。

教育部近日預告「高級中等以下學校藝術才能班設立標準」修正草案，草案首度對藝才班設人數下限，以十人以上為原則。教育部師資藝教司科長彭寶樹表示，這是為了考量教學資源的平衡分配，並與縣市政府代表多次開會後得到的共識。她指出，過去教育部雖未對藝才班人數設門檻，但不少縣市政府對藝才班的人數基準早有「內規」，此次教育部做出統一原則，希望能夠有共同標準。

彭寶樹表示，為了維護藝才班學生受教權利，不會強制招生不足的藝才班退場，但縣市政府會加以輔導；若確定退場，也會提出相關配套。此外，針對偏遠地區及教學資源不足區域學校的藝才班，各該主管教育行政機關得評估該校實際狀況，彈性調整人數規定與輔導措施。

台中至善國中美術班教師蔡善閔觀察，面臨少子化和私校的競爭，許多音樂班、舞蹈班都必須二招才能招足學生。他指出，藝才班十多年前當紅時設立氾濫、熱潮消褪後面臨危機，政府設下輔導和退場機制有其必要。

因應少子化，教育部已修正國中小普通班的人數上限，藝才班卻未修正，導致藝才班與普通班人數上限相當。某些藝才班人數竟比普通班還多，不利藝術才能發展，有藝術才能的學生也不願就讀。教育部因此調降上限，草案將高級中等學校的藝才班人數上限，從卅人下修到廿五人；國民中學從卅人下修到廿六人；國民小學從廿九人下修到廿六人。草案定從明年八月一日起六年內，逐年調降藝才班每班學生人數。