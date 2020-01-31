親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
前進校園特輯
109學測落幕
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

教育部擬對藝才班設門檻 連續三年招生未滿十人需輔導

2020-01-31 03:23聯合報 記者陳宛茜／台北即時報導

音樂班、舞蹈班、美術班等藝術才能班(藝才班)，曾是家長擠破頭送孩子進去的熱門專班；但隨少子化浪潮，不少藝才班招生不易。教育部擬對藝才班設下人數門檻，要求藝才班班級人數必須在十人以上，若連續三年招生不滿十人需提出改善方案、接受輔導，若持續無法改善，便可能面臨退場。此外，也擬對藝才班設置評鑑制度。

教育部近日預告「高級中等以下學校藝術才能班設立標準」修正草案，草案首度對藝才班設人數下限，以十人以上為原則。教育部師資藝教司科長彭寶樹表示，這是為了考量教學資源的平衡分配，並與縣市政府代表多次開會後得到的共識。她指出，過去教育部雖未對藝才班人數設門檻，但不少縣市政府對藝才班的人數基準早有「內規」，此次教育部做出統一原則，希望能夠有共同標準。

彭寶樹表示，為了維護藝才班學生受教權利，不會強制招生不足的藝才班退場，但縣市政府會加以輔導；若確定退場，也會提出相關配套。此外，針對偏遠地區及教學資源不足區域學校的藝才班，各該主管教育行政機關得評估該校實際狀況，彈性調整人數規定與輔導措施。

台中至善國中美術班教師蔡善閔觀察，面臨少子化和私校的競爭，許多音樂班、舞蹈班都必須二招才能招足學生。他指出，藝才班十多年前當紅時設立氾濫、熱潮消褪後面臨危機，政府設下輔導和退場機制有其必要。

因應少子化，教育部已修正國中小普通班的人數上限，藝才班卻未修正，導致藝才班與普通班人數上限相當。某些藝才班人數竟比普通班還多，不利藝術才能發展，有藝術才能的學生也不願就讀。教育部因此調降上限，草案將高級中等學校的藝才班人數上限，從卅人下修到廿五人；國民中學從卅人下修到廿六人；國民小學從廿九人下修到廿六人。草案定從明年八月一日起六年內，逐年調降藝才班每班學生人數。

此一草案也首度對藝才班的課程內容設置評鑑。彭寶樹指出，不少縣市政府比照特教評鑑，對藝才班做定期評鑑，但缺乏一致性的標準。 一旦草案通過，教育部將針對藝才班課程內容擬定一套評鑑範本，供各縣市政府參考。

教育部。本報資料照片
教育部。本報資料照片
分享

教育部少子化

延伸閱讀

藝才班招生差須受輔導 再沒改善恐退場

返台陸生集中監測管理 教部評估各校宿舍空間

中港澳入境學生在家休息14日 不列出席紀錄

台師大蘆洲校地怕被收回 擬改建教研空間

相關新聞

文化部證實 台北國際書展確定延至五月

2020-01-30 13:38

因應武漢肺炎 台南興國中學宣布寒假課輔暫停

2020-01-30 15:22

因應武漢肺炎疫情 東華大學提供在陸台生就學方案

2020-01-29 13:49

防疫武漢肺炎 新北教育局擬開學校門口量體溫

2020-01-30 13:48

藝才班招生差須受輔導 再沒改善恐退場

2020-01-31 00:03

竹市校園防疫 全面消毒、建立體溫測量機制

2020-01-30 11:45

學生數一度跌落史上新低 他助空大「起死回生」

2020-01-30 09:15

獨／免遭收回 台師大擬將蘆洲校地眷舍改建為教研空間

2020-01-30 09:00

「鹿樂」募集偏鄉志工老師 5年361人

2020-01-30 00:04

停招系所師資基準 教部將調降

2020-01-30 00:01

武漢肺炎防疫考量 台中明道中學取消寒假課輔

2020-01-29 23:52

下學年大學59系組停招 教育部調降師資基準助退場

2020-01-29 21:04

教育部公費留學重要日程看這 到新南向國名額25人

2020-01-29 10:21

多人宿舍用屏風隔離較好？陸生不滿想在單人租屋處隔離

2020-01-29 09:37

不只學位生 陸籍交換、研修生暫緩受理申請、來台

2020-01-29 09:16

台美警政教育交流15年 13名警大生取得UHD碩士

2020-01-25 16:20

寒假瘋職業探索！全台4博物館辦職業試探常設展

2020-01-25 15:22

彰中新住民之子赴泰見習兩個月 立志當社會學者

2020-01-25 15:11

春節期間親子共讀 「好忙的除夕」一窺習俗

2020-01-23 07:13

春節連假來看好書！ 跟著西西看小說

2020-01-23 07:13

春節期間來看好書！ 一起亂出創意來

2020-01-23 07:10

寒假育樂營體驗水電工作 學生爬電桿直呼恐怖

2020-01-22 15:24

寒假到 教部補助大專青年赴教育優先區辦營隊

2020-01-22 11:22

私立科大教師投訴被迫樂捐 教部要查

2020-01-22 00:05

霧峰林文察帶台灣原住民敗太平軍 考證疑遭清廷謀殺

2020-01-21 16:39

學費破百萬！全台第一個「AI商學院」在政大 專教老闆什麼是AI

2020-01-21 14:29

樂捐救招生？ 教團：教師怕被不利對待才配合繳款

2020-01-21 14:23

科大師疑被迫「樂捐」幫助招生 教育部調查中

2020-01-21 14:23

全國首位新住民準校長 楊小梅因越戰9歲來台

2020-01-21 11:49

全民AI教育鏈結108課綱 引領學子提升競爭力

2020-01-21 10:18

不樂之捐？ 教團：教師大多畏懼被不利對待才繳錢

2020-01-21 09:37

獨／科大師「被樂捐」救招生？ 教部調查

2020-01-21 09:20

新課綱重視學習歷程 事關大學申請模擬聯合國拚了

2020-01-20 21:35

新課綱影響學生受教權？ 校長公開授課新挑戰

2020-01-20 21:34

108課綱納科技領域 教育部建10區域中心推動

2020-01-20 20:31

寫作教室／閱讀能力指標落後國際 掌握如何判斷「事實」和「觀點」

2020-01-20 15:44

都是太亮惹的禍！清大、曙光女中今攜手公布光源研究

2020-01-20 15:10

蒙古女孩來台讀大學 家扶認養受教育「才敢想未來！」

2020-01-20 14:36

高中教科書也常出錯 法律教授要大一生「砍掉重練」

2020-01-20 10:41
看更多

熱門文章

獨／免遭收回 台師大擬將蘆洲校地眷舍改建為教研空間

2020-01-30 09:00

學生數一度跌落史上新低 他助空大「起死回生」

2020-01-30 09:15

因應武漢肺炎 台南興國中學宣布寒假課輔暫停

2020-01-30 15:22

防疫武漢肺炎 新北教育局擬開學校門口量體溫

2020-01-30 13:48

疫情嚴峻 台東兩國中分別取消寒輔及赴陸足球訓練

2020-01-30 21:18

台北國際書展首次在5月舉辦 出版人：出版界新的挑戰

2020-01-30 14:20

專長更勝學位 大學進修部開新課救招生

2020-01-30 14:28

竹市校園防疫 全面消毒、建立體溫測量機制

2020-01-30 11:45

台師大蘆洲校地怕被收回 擬改建教研空間

2020-01-30 14:27

文化部證實 台北國際書展確定延至五月

2020-01-30 13:38

台南校園防疫如臨大敵 身體不適民眾避免到校

2020-01-30 19:25

防範武漢肺炎 台東暫停與中國學校交流活動

2020-01-30 17:31

因應武漢肺炎疫情 東華大學推出彈性修業措施

2020-01-30 20:25

教育部擬對藝才班設門檻 連續三年招生未滿十人需輔導

2020-01-31 03:23

藝才班招生差須受輔導 再沒改善恐退場

2020-01-31 00:03

111年學測 數學分為數A、數B

2020-01-30 23:52

空大轉攻長照課程 學生逆勢增加

2020-01-30 23:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top