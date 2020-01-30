防範武漢肺炎 台東暫停與中國學校交流活動

開工首日，台東縣府取消新春團拜，召開跨單位因應武漢肺炎防疫會議，會中宣布，將暫停各級學校前往中國的移地訓練、交流活動，也同樣禁止中國地區學校到台東的交流或參訪。

防疫應變會議由縣長饒慶鈴主持，秘書長陳明仁、台東市長張國洲、台東縣後備指揮部指揮官陳柏青、醫療衛生、警消、教育、農政、社政、民政、軍方等相關單位共同研商。

饒慶鈴表示，台東迄今共有2例疑似個案通報，檢驗後都已排除，但防疫工作仍不能鬆懈，呼籲民眾謹慎面對，若有發燒、咳嗽等呼吸道症狀或出入醫院、通風不良場所時務必戴上口罩，保護自己也保護別人。

教育處長林政宏表示，下週各級學校的課輔、研習及校長會議等聚會、活動陸續進行，將加強宣導師生配戴口罩、量體溫等防範措施，也宣布暫停中國、台東兩地學校單位的交流活動。

另外，31日起至2月15日舉辦的元宵節觀光系列活動，包括繞境祈福、台東炮炸寒單爺系列活動，則不受疫情影響，將照常舉辦。

市公所表示，系列活動從31日晚間7時元宵花燈點燈儀式，2月1日晚間6時半南京路廣場首炸寒單及虎爺，2月3日創意花燈比賽及展示，2月1日、8日及9日祈福繞境，2月15日煙火之夜。

張國洲表示，活動已緊鑼密鼓籌辦中，不可能取消，但大型集會人潮聚集，技術上難以執行全面測量體溫及戴口罩，呼籲參與民眾做好個人防疫工作。