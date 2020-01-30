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因應武漢肺炎 台南興國中學宣布寒假課輔暫停

2020-01-30 15:22聯合報 記者吳淑玲／台南即時報導

新型冠狀病毒來勢洶洶，為配合防疫工作，台南市興國高中今天宣布2月3日至2月7日為期五天的寒假輔導課暫停實施，2月8日及2月9日成發和說明會等活動也延期舉行，請老師們及同學們盡量避免進出公共場所，出門務必佩戴口罩、勤用肥皂洗手。

興國中學2月3日至2月7日學校行政人員上午半天仍正常上班，若家長及同學們有任何問題，請撥打學校電話詢問，電話是（06）6352201#1101。2月11日開學當日，請師生進校務必配戴口罩，搭乘專車也配戴口罩，大家一起做好此次的防疫工作，不用過度恐慌。

台南市興國中學宣布寒假輔導課暫停。圖／校方提供
台南市興國中學宣布寒假輔導課暫停。圖／校方提供
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