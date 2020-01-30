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防疫武漢肺炎 新北教育局擬開學校門口量體溫

2020-01-30 13:48聯合報 記者魏翊庭／新北即時報導

因應武漢肺炎，新北市教育局已啟動防疫機制，春節前通知各校不明肺炎防治注意事項，並加強各式管道宣導。年假期間利用群組傳達防疫宣導與整備工作，今天開始啟動關心及輔導稽查工作。此外，疫情期間，教育局也暫停各級學校赴中國大陸交流及參賽活動。

新北市各級學校、幼兒園、安親班及補習班各項防疫工作，包括寒假期間，各校有辦理育樂營、寒假輔導等活動，做好防疫措施，進行體溫量測、並請學生以肥皂勤洗手及配戴口罩，若有發燒或呼吸道症狀學生宣導在家休息，不到班上課。督導安親班、補習班、幼兒園，並啟動關心及輔導稽查工作。

開學前，各級學校需成立防疫工作小組並推動防疫工作，盤點校內體溫計等防疫物資，如額溫槍、耳溫槍、漂白水、兒童口罩、成人口罩、肥皂及洗手乳。掌握所屬教職員工生，寒假期間曾前往中國大陸等疫情流行地區名單及其健康狀況。

2月10日開學後，宣導學生配戴口罩上學，並在校門口進行體溫量測，若有出現發燒、咳嗽及呼吸急促等症狀者，盡速就醫並在家休息，勿至公共場所，並妥善處理口鼻分泌物。宣導學生勤洗手、落實每周至少以漂白水進行環境消毒1次，並加大課桌椅間距，保持室內通風，勿緊閉門窗，減少群聚室內集會。

因應武漢肺炎，新北市教育局已啟動防疫機制，2月10日開學後，宣導學生配戴口罩上學...
因應武漢肺炎，新北市教育局已啟動防疫機制，2月10日開學後，宣導學生配戴口罩上學，並在校門口進行體溫量測。示意圖。記者魏翊庭／攝影
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