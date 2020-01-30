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受疫情衝擊…台股重挫近700點收11,421 創最大跌點紀錄

文化部證實 台北國際書展確定延至五月

2020-01-30 13:38聯合報 記者陳宛茜/台北即時報導

第28屆台北國際書展，預定2月4日至9日於台北世貿一館舉行，卻遇上武漢肺炎疫情進入高峰期。為了參展者和觀眾的健康著想，台北書展基金會與文化部、出版社業者代表昨晚緊急開會，今天中午確定書展延後至5月7日至12日。

文化部隨後發出新聞稿表示，考量維持參與度及品質 台北國際書展延至5月舉行。

文化部表示，所屬各場館於春節期間皆已展開防疫措施並如常開放，惟原訂2月4日開幕之台北國際書展屬近六十萬人次參與之大型國際交流室內商展活動，互動性高，展期將有近千場沙龍活動，今年兒童書區亦將首度移入世貿一館作為展覽重點，出版業界反映若如期辦理，參展單位及民眾參與意願恐受影響，文化部為求慎重，於昨（29）日晚間邀集財團法人台北書展基金會、參展業界代表與出版公協會召開風險及成效評估會議。

綜合評估後，文化部說明，疫情判斷須尊重中央流行疫情指揮中心，中央流行疫情指揮中心就大型公眾集會並未要求暫停辦理，惟經電話徵詢及與會業者大多認為參觀人次必受影響，加以兒童書區首度於同館辦理，家長之與會意願將更受影響，而且部分國際參展單位和各國作者已陸續取消來台，業者參展效益恐難符預期，因此，文化部與書展基金會共同決定，基於辦理成效及品質考量，本屆台北國際書展將延期至5月7日（四）至5月12日（二）舉行，期能維持書展參與度及品質，給全民更好的書展體驗。

文化部表示，將與台北書展基金會組成專案小組，保障參展單位與購票民眾權益，並妥善規劃延期方案，給予必要協助。鄭麗君部長表示，書展延期，閱讀不停息，文化部將先於二月串聯各界推廣閱讀，鼓勵購書。

台北國際書展近年每年擁有逾50萬人次參展。本報資料照片
台北國際書展近年每年擁有逾50萬人次參展。本報資料照片
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文化部台北國際書展疫情

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