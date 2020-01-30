學生數一度跌落史上新低 他助空大「起死回生」

少子化衝擊加上12年國教施行，學生選讀進修學校或夜間部的情況急遽下降。國立空中大學學生數最多時，曾高達5萬人，兩年前跌落史上新低，僅1萬1000多人。空大校長陳松柏表示，他改變招生策略，不再聚焦「學位市場」，而是多開設高齡長照等熱門課程。108學年度學生數增至1萬4000多人，比107學年度成長10個百分點。

「課程好，教學好，服務好。」陳松柏說，除了前述的「三好」，學費也要公道。現在很多學生不一定要學位，而是看中各式各樣的課程。 課程必須符合民眾的需求，社工、保健休閒、生命禮儀、高齡照護等領域，都很熱門。

陳松柏表示，空大早期走的是學歷教育，但是「學位走向」會受少子化影響，空大學生數巔峰一度達到1997年的4、5萬人，降到現在1萬多人。他洞察社會脈動，改革課程，不再只重視學位市場，改朝終身學習和數位學習市場，學生數逐年成長回升。「很多人已經拿到大學學位，還跑來空大拿第二個學位，學習第二專長。」

輔仁大學進修部的課程也持續改革，109學年度起，首創多元「學群」，學生能運用時間優勢，學習特定學群的知識，以獲得核發的學群證明，有利職場競爭，希望吸引更多學生報考進修部。

「目前沒有其他大學的進修部有學群的規畫，輔大是第一個。」輔大進修部主任林麗娟說，這幾年受少子化影響，進修部學生數稍微下滑，因此109學年度起，將新增四個跨領域的微學分學群，包括文化產業、設計、商業和健康產業四個學群，組合18個學系、學程的專長，幫助學生在選課上更有具體方向，對於未來就業也更有利。