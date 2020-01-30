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獨／免遭收回 台師大擬將蘆洲校地眷舍改建為教研空間

2020-01-30 09:00聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

台灣師範大學蘆洲校地，緊鄰國立空中大學校區，目前是僑大先修班教職員宿舍，目前僅剩10戶仍在居住。台師大近日討論蘆洲校地應進一步利用，以免遭教育部及國有財產署檢討收回。台師大表示，未來擬配合百年校慶，改建為教學研究空間。

近年因為少子化生源減，空大學生數兩年前創史上新低，且蘆洲區地狹人稠，許多公共設施都找不到地方興建，空大約四公頃校地的使用度低，過去陸續有民意代表前往會勘，希望利用空大的部分空間，興建包括鄧麗君紀念館及多功能活動中心。而空大旁的師大蘆洲校地，也一併被關注。

台師大有校本部、公館及林口三個校區；另於台北市大安區及中正區、新北市林口區、泰山區及蘆洲區分別管有校外房地。其中，蘆洲校地土地面積為0.53公頃。

台師大表示，國立僑生大學先修班於1962年選定蘆洲校址成立，因地勢低窪，連年淹水。1984年遷入新北市林口區（原台北縣林口鄉）現址，原校址則移撥國立空中大學使用，2006年3月22日國立僑生大學先修班與台師大奉教育部核定合併，改名為國立台灣師範大學僑生先修部，屬於台師大林口校區，該蘆洲校地才成為師大校地。

台師大說，此新北市蘆洲區空中大學旁的校地，基地面積約4480.04平方公尺，緊鄰空中大學校區，屬於蘆洲都市計畫文教區，原為僑大先修班管理的教職員及其眷屬宿舍使用，1967年興建之初，即為一層樓或兩層樓的磚造房屋，目前由台師大管理，但仍維持眷屬宿舍使用。

台師大表示，原有33戶眷舍，如果教職員過世，其配偶仍可續住，兩人均過世後就必須要收回，子女無法再續住。目前總務處陸續收回23戶眷舍，只剩十戶仍在居住。

為校務發展的空間需求，台師大表示，總務處已委託建築師就蘆洲校地，評估規畫發展計畫，待完成後，將提送校內相關會議討論定案後執行。未來擬配合百年校慶，改建為教學研究空間。

空大校長陳松柏表示，空大現在的校地，之前是台師大僑大先修班的，現在空大旁的師大校地，只剩下少數幾戶還沒有搬遷，是很老舊的教職員宿舍。日前一些民意代表關心空大校園的使用度問題，最近校園進行綠美化後，已經開放給社區民眾使用。未來也不排除跟新北市政府或中央政府合作，將校內幾棟老舊的建築物共同改建。

教育部表示，依國有財產法第11條規定，公用財產以各直接使用機關為管理機關。國立大學的校地屬公用財產，學校僅為管理機關，並無所有權。依國有財產法第33條規定，有關是否收回台師大蘆洲校地，應由該校評估是否無公用需求，如已無公用需求，則依規定變更為非公用財產，由財政部國有財產署收回土地。

台師大有校本部、公館及林口三個校區；另於台北市大安區及中正區、新北市林口區、泰山...
台師大有校本部、公館及林口三個校區；另於台北市大安區及中正區、新北市林口區、泰山區及蘆洲區分別管有校外房地。其中，蘆洲校地土地面積為0.53公頃。本報資料照片
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台師大林口

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