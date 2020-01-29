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下學年大學59系組停招 教育部調降師資基準助退場

2020-01-29 21:04聯合報 記者章凱閎／台北即時報導

教育部規定，各大學校內系所若師資人數不符標準，且未達標的系所數量達全校5成者，將被列為教學品質檢核與輔導的對象。但近年受少子化影響，不少系所停招、裁撤，教育部近日也修法，針對停招系所調降師資基準，以符合大學實際經營狀況，新制預計2月上路。

教育部之前公布109學年度大學校院總量增設調整核定表，下學年起國內大學預計停招59系組、裁撤48系組；按時程推算，停招科系最快4年之後，就會完全退場。

教育部高教司司長朱俊彰指出，根據「專科以上學校維護學生受教權益應行注意事項」，教育部明訂各系所應有的師資質量基準，若有大學校內系所師資人數不符該標準，且未達標的系所數量又達到全校5成者，就會被列為教學品質檢核與輔導的對象。但不少系所決議停招，勢必裁減教授人力，因此針對停招系所，教育部2月起會放寬師資質量基準。

朱俊彰舉例，一般學系應有至少7位專任教師，但新規上路後，學士班停招第一年降為至少需有5名專任教師、停招第二年至少要有3名專任教師、停招第3年至少要有1名專任教師，協助學系在4年後完全退場。

一般學系之外，5年制專科班停招第一年降為至少有4名專任教師、停招第二年至少要有3名專任教師、停招第3年至少要有兩名專任教師、停招第4年至少要有1名專任教師。兩年制專科班則是停招第一年至少要有1名專任教師。

獨立研究所方面，若博士班停招，碩士班招生名額為16名以上的系所改為至少需有7名專任教師，招生名額為15名以下的系所則至少要有5名專任教師；若碩博士班皆停招，首年至少要有3名專任教師、停招第二年至少要有1名專任教師。

全國私校工會理事長尤榮輝表示，少子化衝擊私立大學招生，不少系所被迫停招或整併，但教育部原訂的系所師資人力基準卻未與時俱進，造成停招系所過剩師資無課可上，學校也礙於規定不能將過剩師資安置到其他系所，新制度讓學校可更彈性調整系所師資。

但尤榮輝也提醒，新制度可能造成超額教師被提前安置或甚至被資遣的後續效應，教育部在審核教師資遣案時應保障非自願性被資遣教師的工作權，也應及早公告私校教師加發資遣費辦法，作為修改停招系所師資基準的配套。

因應下學年有59系所停招，教育部調降師資基準助退場。本報資料照片
因應下學年有59系所停招，教育部調降師資基準助退場。本報資料照片
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教育部資遣少子化高教

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