教育部公費留學重要日程看這 到新南向國名額25人

教育部2020年留學獎學金甄試自1月16日至2月13日中午12時受理報名截止。教育部表示，今年提供205個名額，包括155個一般生一般學群名額、一般生選送學生赴特定國家留學名額含北歐國家10名、新南向國家25名以及15個特殊生名額。一般生每名每年核發1萬6000美元，受獎年限最長2年；特殊生每名每年核發3萬美元，受獎年限最長3年。

教育部提醒，申請人需為已在國外優秀大學攻讀博（碩）士學位，或已獲得國外優秀大學入學許可者；至於已向國外大學申請入學，但無法於前述網路報名截止時間前取得入學許可者，入學許可繳交截止日期將可延長至3月16日。

教育部表示，2020年留學獎學金提供205個名額，其中包括155個一般生一般學群名額、一般生選送學生赴特定國家留學名額含北歐國家10名、新南向國家25名及，以及15個特殊生名額（勵學優秀生、原住民生及身心障礙生各五名）。有關獎學金待遇，一般生每名每年核發1萬6000美元，受獎年限最長2年；特殊生（勵學優秀生、原住民生及身心障礙生）每名每年核發3萬美元，受獎年限最長3年。

教育部指出，本獎學金甄試採書面審查，擇優錄取，近3年錄取率一般生一般學群約29%，一般生選送赴特定國家約39%，特殊生約54%。