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多人宿舍用屏風隔離較好？陸生不滿想在單人租屋處隔離

2020-01-29 09:37聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

教育部要求，重新開放陸生入境以後，學校須採「集中監測管理」。有陸生認為不管陸生有無武漢旅遊史全部「關起來再說」非常不人道，尤其也從大陸甚至從武漢返台的台灣人，未發燒者也是在家隔離，在外租房的陸生為何不能在租屋處隔離。

一名廣東省陸生表示，她在外租屋卻不能住，租金1萬8000元政府會補貼嗎，另外，香港，澳門也是疫區，怎麼不需要將港澳學生進行隔離，「只關陸生，不是歧視是什麼？」

北部大學浙江籍陸生說，沒必要集中隔離，學校宿舍基本都是四人一間，相反地，他的學校陸生基本都在校外租房，絕大部分都是單人房，自主隔離更有保障。

中部大學遼寧籍陸生說，了解台灣政府這樣做無可厚非，但是港澳的疫情也很嚴重，沒有限制港澳學生和返台的商人可能會有漏網之魚，也會容易讓人猜測，當局真正目的究竟是「真正的隔離」，還是「歧視」。

另一名北部大學研究所的廣東籍陸生說，各校在不能提供單人房的情況下，屏風隔離如何保證有效防護，如果一人帶病、其他人沒帶，是置健康陸生於風險。

淡江大學陳姓陸生說，兩岸關係原本就緊張，希望雙方都理性對待這次疫情，不要加深兩岸矛盾。他認為，集中監測管理是無可厚非，站在公共安全的立場，每個人都應該為彼此負責。

「台灣政府在侮辱我們，提出強烈抗議。」有陸生不滿表示，在集中管理的這段時間中，他們可能需要去上課、交房租、擔任助理、實習、比賽等等，只能改成線上，甚至取消，台灣政府應當按照其他不受限制的學生的平均時間成本（學生的平均時薪）做出補償。

對於自行在外租屋的陸生，是否一律要集中監測管理，教育部表示，要待學校納入管理計畫經審核才能確認。另外，教育部將函請學校針對開放入境後的陸生，一併説明相關支持性措施的規畫，包括心理輔導、社群支持、生活協助等。

教育部表示，將請各大專校院視後續疫情發展考量個案特殊性，妥適安排學生的開學選課、註冊繳費、修課方式、成績考核、請假休復學、輔導協助等事宜，提供彈性修業機制，經專案簽奉校長核准後辦理，以即時因應提供協助。

台大校園示意圖。聯合報系資料照
台大校園示意圖。聯合報系資料照
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陸生教育部疫情

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