不只學位生 陸籍交換、研修生暫緩受理申請、來台

新型冠狀病毒疫情延燒，我先前已要求正式「學位生」的陸生暫緩來台兩周（1月26日至2月9日）。教育部最新表示，研修生或交換生暫緩受理，已發入台許可證者的也要延後來台，期程未定。

大學校長說，暫不受理研修生及交換生來台，「等同陸生砍一半，對兩岸大學生交流是重大挫折。」教育部統計，108學年度第一學期短期研修生，含交換生有7785人。

台灣科技大學校長廖慶榮認為，疫情日益嚴重，教育部的政策也屬合理。本周台科大的姊妺校浙江大學也主動來信，告知將取消接收春季台灣學生赴浙江大學交換計畫，台科大原有4人。

「光是安排學位生的隔離宿舍就已經非常困難。」廖慶榮說，現在為了陸籍的學位生的隔離宿舍，各大學已傷透腦筋，如再加上交換生和研修生，更是無法處理。因為各校的宿舍本來就幾乎全滿。

龍華科大校長葛自祥表示，研修生或交換生學籍本在大陸學校，取消來台，仍可留在大陸原校修讀，不會影響學生畢業。但學位生無法來台，勢必影響修業進度、甚至畢業時程，因此需有較多配套，如遠距教學等。

實踐大學校長陳振貴說，上學期大陸學位生共八千多人，研修生及交換生也有七千多人，若暫不受理研修生及交換生來台，「等同於陸生砍掉一半，對兩岸大學生交流是項重大挫折」。葛自祥表示，「學校已做好這學期所有陸生都來不了的心理準備。」初步擬定遠距上課機制，請學生在大陸上網學習，以降低影響。