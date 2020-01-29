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不只學位生 陸籍交換、研修生暫緩受理申請、來台

2020-01-29 09:16聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

新型冠狀病毒疫情延燒，我先前已要求正式「學位生」的陸生暫緩來台兩周（1月26日至2月9日）。教育部最新表示，研修生或交換生暫緩受理，已發入台許可證者的也要延後來台，期程未定。

大學校長說，暫不受理研修生及交換生來台，「等同陸生砍一半，對兩岸大學生交流是重大挫折。」教育部統計，108學年度第一學期短期研修生，含交換生有7785人。

台灣科技大學校長廖慶榮認為，疫情日益嚴重，教育部的政策也屬合理。本周台科大的姊妺校浙江大學也主動來信，告知將取消接收春季台灣學生赴浙江大學交換計畫，台科大原有4人。

「光是安排學位生的隔離宿舍就已經非常困難。」廖慶榮說，現在為了陸籍的學位生的隔離宿舍，各大學已傷透腦筋，如再加上交換生和研修生，更是無法處理。因為各校的宿舍本來就幾乎全滿。

龍華科大校長葛自祥表示，研修生或交換生學籍本在大陸學校，取消來台，仍可留在大陸原校修讀，不會影響學生畢業。但學位生無法來台，勢必影響修業進度、甚至畢業時程，因此需有較多配套，如遠距教學等。

實踐大學校長陳振貴說，上學期大陸學位生共八千多人，研修生及交換生也有七千多人，若暫不受理研修生及交換生來台，「等同於陸生砍掉一半，對兩岸大學生交流是項重大挫折」。葛自祥表示，「學校已做好這學期所有陸生都來不了的心理準備。」初步擬定遠距上課機制，請學生在大陸上網學習，以降低影響。

淡江大學陳姓陸生說，主動積極的措施確實可以規避風險，但是，交換生也是台灣教育的一份子，是否應該更為包容，在保障安全的同時，也確保交換生按期入台。

龍華科大校長葛自祥表示，研修生或交換生學籍本在大陸學校，取消來台，仍可留在大陸原...
龍華科大校長葛自祥表示，研修生或交換生學籍本在大陸學校，取消來台，仍可留在大陸原校修讀，不會影響學生畢業。但學位生無法來台，勢必影響修業進度。圖為龍華科大媒材工作室。圖／龍華科大提供
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陸生教育部宿舍

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