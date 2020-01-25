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台美警政教育交流15年 13名警大生取得UHD碩士

2020-01-25 16:20聯合報 記者潘乃欣／台北即時報導

中央警察大學42名學生本月赴美國城中休士頓大學（UHD）參加百優計畫（Bayou Connection Program）美國警政研習團，除了上英語課程，也安排到休士頓地區警察局、法院、監獄、及消防局等刑事司法機構參訪，拓展視野。

教育部國際司指出，中央警察大學2005年起組團訪美，15年來已累計近400個警大生赴UHD短期研習，13人取得碩士學位。百優計畫是UHD刑事司法犯罪系教授王曉明設置，目的是促進該校和台灣學術交流。

駐休士頓辦事處總領事陳家彥出席1月10日開訓典禮說到，鼓勵同學加強英語能力，也應藉此機會拓展國際視野，未來有機會到美深造，為台美學術教育交流盡一分心力。另外也鼓勵前來參與研習的學員，把握機會學習不同國家的制度與文化，日後將所見所學應用於工作崗位上。

教育部也說，UHD 2015年起協助執行華語能力測驗計畫，是全美首創與教育部駐休士頓辦事處教育組合作辦理電腦華測，至今已超過300名考生報考。為增進雙方合作成果，教育部2018年12月邀請該校校長Dr. Juan Sánchez Muñoz率副校長Joanne Wolfe等一行四人訪問台灣，與銘傳大學、台南大學續簽姊妹校合約，也與中信金融管理學院新簽合作協定。

另為促進休士頓員警與台灣僑民社區間警民互動和諧，加強保障我留美學生及觀光客人身安全，教育部核定支持全球首例的警用華語計畫，前年正式簽署雙方合作備忘錄，進行為期三年的華語合作，開設大休士頓地區在職員警華語課程。

另外，相關計畫也提供三名績優警員來台研習華語一週的獎學金，去年10月由休士頓警察學校校長Kristine Anthony-Miller率三名績優學員來台，除研習華語外，同時拜會教育部、法務部、台北市警察局及中央警察大學。

駐休士頓辦事處教育組接待中央警察大學百優計畫美國警政研習團。圖／教育部提供
駐休士頓辦事處教育組接待中央警察大學百優計畫美國警政研習團。圖／教育部提供
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警察教育部華語

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