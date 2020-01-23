春節連假來看好書！ 跟著西西看小說

《看小說》

作者／西西

出版社／洪範書店

香港作家西西向來獨具觀點，文字又別具韻味，小物都能寫出大趣味，在香港報紙副刊的「看小說」專欄深受歡迎。本書源於西西有感網路流傳的偽「西西書單」刪裁改動過多，乾脆自己編書，每篇簡述一本甚至多本名家小說，讓讀者以最短時間看到最多小說，還可同時藉西西選書廣闊範圍、犀利評語，擴展識見與深度，有如吃一記大補丸。

以下摘自書寫尼加拉瓜作家利桑德羅・恰維斯・阿爾法羅（Lizandro Chavez Alfaro）的短篇小說「聖德爾莫村的猴子」。

一輛卡車在窄狹不平的土路上顛簸著，車上載的是10隻裝滿猴子的籠子，每籠五隻，趕著送到機場運到國外。

籠子裏分門別類，戴帽猴、蜘蛛猴、吼猴等等，並不相混。卡車上坐著貨物老闖和他的司機兼僕人和翻譯。老闆承繼了父親的生意，每月運50隻猴子給某實驗室，據說猴子尿可以用來提煉荷爾蒙，而猴子皮毛製的大衣一直風行，尤其是黑白疣猴，品種珍貴，因為瀕臨滅絕。老闆家庭售出的毛皮將近100萬張，他們就是用這筆錢買下了玻里維亞的幾座錫礦山的。（略）

車子忽隆一響，一隻籠子跌下來，裂開了籠口，兩隻猴子跑掉了，追不回來。老闆把司機罵了個狗血淋頭。司機忽然心生一計，說聖德爾莫村那兒有猴子，他曾見過一家院裡拴著幾隻，可以向他們買。也只能這麼辦了。

於是卡車開去聖德爾莫村。那是個只有一條街道的小村，只有兩座土坯砌的房子，以及上百間破茅屋，人人皮膚黝黑，小孩子一絲不掛。問起猴子，回答是已沒有猴子，本來有一隻，但已經死了。

老闆和司機到處找，的確是沒有。忽然，老闆指指指樹梢，說有猴子在上面。司機拿著毒箭走進走進灌木叢，看見兩隻猴子正在樹上吃果子。但心中有點納悶，默默地把迄今為止美洲大陸上發現的各科、各亞科、各屬、各種、各亞種的靈長類動物和那雨隻猴子一一對照，竟發現把牠們歸到哪一類都不合適。

會是新發現的一種猴子嗎？司機看出了端倪，低聲說：老闆，牠們没有尾巴。老闆喝令他閉嘴，不該對他不懂的事亂發議論，直布羅陀的獼猴不是像任何地方的任何人一樣，沒有尾巴。對了，誰敢說自己認識所有的靈長類動物？他下令司機發射麻醉的毒針。