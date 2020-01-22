寒假育樂營體驗水電工作 學生爬電桿直呼恐怖

寒假來臨，桃園市教育局為讓孩子在寒假也能過得充實，補助39所國中及高中，提供2300多個名額供學生免費探索各職群，今日於大興高中辦理「水電維修體驗」，讓學生透過體驗營更了解各職群內容，現場不少學生體驗時，爬上電線桿工作驚呼連連，直呼「好恐怖」、「好危險哦」。

為給學生探索自己、試探未來方向的機會，桃園市教育局開辦81梯次寒假技藝教育育樂營，電機水電技術士目前是時下社會需求很高的工作，桃園國中和大興高中合作，請專業師資指導「水電維修體驗」，讓學生實作家庭水電配線、電燈控制、自來水配管，另還有爬電線桿體驗水電師工作內容。

「水電維修體驗」課程為期半天，由大興高中教師及學生指導前來參加的學生，如家庭水電配線，教導學生如何接電、控制電燈開關等，自來水配管教導如何使用噴燈，將PVC水管做成擴管、喇叭管，最吸引學生的則為爬電線桿體驗，帶領學生爬上室內教學用的電線桿，實際體驗在高空操作指定任務的感覺。

桃園國中二年級楊宗維表示，當初看到「水電體驗」的時候特別有興趣，因為從來不知道水電工的工作內容是什麼，經由這次體驗能更深入了解，他笑說，爬電線桿時，明明底下看起來並不高，上去執行任務雙腳卻不自覺得發抖，他認為水電工作真的相當危險又辛苦。

就讀西門國小四年級的蘇旂宥表示，他在小學實驗課中，對接電讓燈泡亮的實驗非常印象深刻及喜愛，這次知道「水電體驗」中也有配線控制電燈十分興奮，在一連串的實際體驗過後，他表示，水電工的工作要爬上爬下，動腦思考如何配線，是一個相當辛苦的工作。