開拓學童國際視野 廣達國際文化大使深入中小學扎根

廣達文教基金會執行長 徐繪珈專訪

近幾年，在全台四十一所附設華語中心的大專校院裡的外籍學生，除來台學習語言或進行一學年的中文培訓外，這群外籍學生以口耳相傳方式高度關注「廣達國際文化大使」徵選活動。在台灣，包括財團法人國際合作發展基金會，或大專校院附屬的華語中心皆有辦理大大小小的各類交流活動，「廣達國際文化大使」能受到外籍留學生青睞不免令人想一探獨到之處？

圖／廣達文教基金會 提供 分享 facebook

主要是徵選活動「區隔出多元差異的挑戰性」，廣達文教基金會執行長徐繪珈為這項活動務實地下了一分註解。徐繪珈表示，廣達國際文化大使活動主要有幾項特色，首先，與偏鄉學校的媒合，徵選資源少但教師團隊具有培養學生國際觀的的學校，每一所擔任交流任務的學校，必須掌握該校學生的特質與當地風土民情，作為反饋外籍人士理解該區域的特殊性，並具體提出期許外籍人士能帶給學童什麼樣的異國視野。

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其次，外籍參賽者必須撰寫完整的交流任務企劃書，企劃涵蓋任務執行的具體內容、方式與期程規劃，以及自我推薦影片。入選者，廣達文教基金會將給予適當的經費補助和獎勵。

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第三，是最具挑戰性的，為避免學童因外語障礙而影響交流學習的成效，入選為廣達國際文化大使的執行者，任務期間必須全程使用中文表達，並由負責交流的學校全程記錄並給予成績考評。

最後，所有執行者於任務中或任務後，要在個人的網路社群〈Facebook、Twitter、Tumblr、Flickr或者Instagram等〉以華語及執行者母語分享任務交流記錄之圖文，藉此強化擴散活動的意義。

這個看似一個範圍小，以一所校園師生為主的民間教育交流活動，但入選擔任文化大使的外籍學生，必須使出渾身解數，將他母國的文化特色，地理、社會風情以動態表現及靜態解說，一一介紹給台灣學生，而該校師生也回饋在地的區域特性與生活習慣，讓外籍學生了解台灣不同的城鄉存在著不同的優質民風。由此便可理解，何以這項活動自2014年開辦以來，每屆都能吸引上百位外籍留學生遞件參賽。

第六屆「廣達國際文化大使」自2019年9月起跑，總報名人數突破百人，10月中旬評選出10個名額進行交流任務，執行時間：2019年11月至12月。本屆得獎名單如下：