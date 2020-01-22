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寒假到 教部補助大專青年赴教育優先區辦營隊

2020-01-22 11:22聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

寒假即將來臨，教育部為鼓勵各大專校院落實大學社會責任（USR），強化教育優先地區中小學生參加營隊的課外活動資源，補助大專校院學生社團經費赴各中小學校舉辦免費營隊，讓教育優先區的學生也能過一個充實又精彩的寒假。

教育部表示，今年共補助424梯次的營隊活動，在寒假期間預計由1萬1094名大專校院學生社團組成青年志工服務隊，赴427所教育優先區中小學校辦理營隊活動，透過各合作學校讓2萬0711名中小學生免費報名參加。

參與計畫的大專學生社團豐富多元，包含服務性、康樂性、體能性、學藝性及自治性等各類專門領域，由大朋友帶領著小朋友們擴展課外視野及探索正向的課餘興趣外，也藉以發展多元化素養及培養生活適應能力。

教育部表示，大專學生社團基於自身的專門領域，融合休閒運動、性別平等、人權教育、生命教育、社區服務、文史調查及導覽、環境保護等主題，規畫出具教育意涵的活動內容，不僅得以落實大學社會責任（USR）的精神、磨練社會參與所需的多元化能力、提升教育優先區中小學生的課外活動資源，更讓學生社團活動的教育功能可以永續發展，透過正向的課餘活動，陶冶學生的全人化素養。

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