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霧峰林文察帶台灣原住民敗太平軍 考證疑遭清廷謀殺

2020-01-21 16:39聯合報 記者林文義／台北即時報導

霧峰林家是台灣中部旺族，民間流傳故事不少，但少有人知道，第五代的林文察堪稱是光復前的台灣第一人，身兼從一品的福建陸路提督與福建水師提督，品秩比頂頭上司曾國藩、左宗棠還高。最近更有研究發現，林文察不只曾經帶領台灣原住民打敗太平軍，但他的輝煌人生在36歲就殞落，很可能是死於謀殺！

台灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚近年致力於台灣歷史研究與小說創作，他研究發現霧峰林家的歷史非常輝煌，台灣人知道的卻不多，尤其是林文察的一生非常精彩，為報父仇而手刃仇人，後來又為了將功贖罪而入伍，結果在短短五年之內就成為從一品的封疆大吏，超級傳奇。

賴祥蔚發現林文察還曾經「反攻大陸」，不但打敗了當時在福建與浙江的太平軍，還被曾國藩認為是第一戰將，更讓人驚訝的是，林文察帶去打太平天國的台勇，不但有台灣人，還有平埔族的巴宰族人，更有當年因為紋面而被稱為王字番的泰雅族人。恐怕很多人都不知道這段歷史：台灣的平埔族人與泰雅族人曾經參加平定太平軍。

林文察31歲入伍， 36歲就成為清朝唯一一位身兼福建陸路提督與福建水師提督雙提督的封疆大吏，比只當過浙江提督的另一位台灣前輩王得祿厲害。

賴祥蔚說，一般歷史都記載林文察在回台平定戴潮春事變，聲望如日中天時，戰歿於福建漳州萬松關之役，不過他研究發現，林文察之死，很可能是清朝官員擔心林家在台灣的勢力太大，可能會難以控制，所以刻意陷害林文察，造成一代將星殞落，這點從福建官員一直強調林文察會造成後患的許多奏章，以及林文察身陷太平軍重圍之時，清軍未予援助等證據可以得到佐證。

賴祥蔚透過嚴謹的歷史考證，還原當時的歷史真相，再加上一些文學的想像，出版了16萬字的《台灣血皇帝：血海帝王霧峰林文察》一書。這本台灣歷史小說考據超級認真，又有濃厚的宗教與人文情懷，除了霧峰林家的後人林光輝大力支持，藝文界人士包括朱宗慶、宋澤萊、李四端、陳耀昌、蔡詩萍也聯名推薦。

賴祥蔚透過嚴謹的歷史考證，還原當時的歷史真相，再加上文學的想像出版了16萬字的《...
賴祥蔚透過嚴謹的歷史考證，還原當時的歷史真相，再加上文學的想像出版了16萬字的《台灣血皇帝：血海帝王霧峰林文察》一書。圖／賴祥蔚提供
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