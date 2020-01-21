全國首位新住民準校長 楊小梅因越戰9歲來台

校長甄選出爐，新北市有全國首位新住民準校長。新北市109年度國中、小學候用校長甄選自國小101名及國中38名資深主任考生中，昨公告錄取國小7名及國中4名準校長進入教育局實習，首次出現新住民準校長。

準校長、金龍國小主任楊小梅在越南出生，9歲時因越戰，舉家遷徙到台灣，因為家裡經濟弱勢，時常受人幫助，但她心態因此更加正向積極，她始終記得父親說「今天得到別人照顧，未來要服務更多的人」，讓她更能體會每個弱勢孩子的心境。

楊小梅從事教育工作24年，從老師、組長，到擔任輔導、學務、教務各處室主任，教學及行政資歷豐富，更曾獲新北市特殊優良教師及教育部師鐸獎。她表示，要幫助別人，需要有能力與專業；站在高的位置上，影響更多人，在金龍國小校長羅智殷的鼓勵下，報考候用校長甄選考試。

新北市教育局表示，除了新住民準校長，今年也有1名優秀原住民準校長，準校長、大埔國小主任梁淑媛出生屏東排灣族部落，她說，大自然豐富了她對自然土地及人的關懷，學會感恩。求學期間遇到貴人後，期許自己能成為其他孩子成功的推手。

梁淑媛致力於原住民教育，更曾獲新北市原住民族教育有功人員，她表示，過往原民教師最大弱點，在於缺乏行政運作的實作能力，為提升個人的視野以幫助更多孩子。