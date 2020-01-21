親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
109學測登場
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

全國首位新住民準校長 楊小梅因越戰9歲來台

2020-01-21 11:49聯合報 記者魏翊庭／新北即時報導

校長甄選出爐，新北市有全國首位新住民準校長。新北市109年度國中、小學候用校長甄選自國小101名及國中38名資深主任考生中，昨公告錄取國小7名及國中4名準校長進入教育局實習，首次出現新住民準校長。

準校長、金龍國小主任楊小梅在越南出生，9歲時因越戰，舉家遷徙到台灣，因為家裡經濟弱勢，時常受人幫助，但她心態因此更加正向積極，她始終記得父親說「今天得到別人照顧，未來要服務更多的人」，讓她更能體會每個弱勢孩子的心境。

楊小梅從事教育工作24年，從老師、組長，到擔任輔導、學務、教務各處室主任，教學及行政資歷豐富，更曾獲新北市特殊優良教師及教育部師鐸獎。她表示，要幫助別人，需要有能力與專業；站在高的位置上，影響更多人，在金龍國小校長羅智殷的鼓勵下，報考候用校長甄選考試。

新北市教育局表示，除了新住民準校長，今年也有1名優秀原住民準校長，準校長、大埔國小主任梁淑媛出生屏東排灣族部落，她說，大自然豐富了她對自然土地及人的關懷，學會感恩。求學期間遇到貴人後，期許自己能成為其他孩子成功的推手。

梁淑媛致力於原住民教育，更曾獲新北市原住民族教育有功人員，她表示，過往原民教師最大弱點，在於缺乏行政運作的實作能力，為提升個人的視野以幫助更多孩子。

新北市教育局表示，新北市今年度國中小校長甄選包含「新增第三階段教育局實習」、「降低原住民考生最低錄取分數百分之十」及「增加國外實習」等三大變革，激勵教育現場行政人才。

準校長、大埔國小主任梁淑媛（前排中）。圖／新北市教育局提供
準校長、大埔國小主任梁淑媛（前排中）。圖／新北市教育局提供
分享
準校長、金龍國小主任楊小梅。圖／新北市教育局提供
準校長、金龍國小主任楊小梅。圖／新北市教育局提供
分享

延伸閱讀

春節連假到　除夕、初一2天新北路邊停車格暫停...

NBA／馬刺原住民之夜贏球 波總：有重要意義

國會換屆蘇嘉全喊改革 藍委：別再當政治打手

新北市土地交易連四年成長 這三地將是開發焦點

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

不樂之捐？ 教團：教師大多畏懼被不利對待才繳錢

2020-01-21 09:37

全民AI教育鏈結108課綱 引領學子提升競爭力

2020-01-21 10:18

獨／科大師「被樂捐」救招生？ 教部調查

2020-01-21 09:20

新課綱重視學習歷程 事關大學申請模擬聯合國拚了

2020-01-20 21:35

新課綱影響學生受教權？ 校長公開授課新挑戰

2020-01-20 21:34

108課綱納科技領域 教育部建10區域中心推動

2020-01-20 20:31

寫作教室／閱讀能力指標落後國際 掌握如何判斷「事實」和「觀點」

2020-01-20 15:44

都是太亮惹的禍！清大、曙光女中今攜手公布光源研究

2020-01-20 15:10

蒙古女孩來台讀大學 家扶認養受教育「才敢想未來！」

2020-01-20 14:36

高中教科書也常出錯 法律教授要大一生「砍掉重練」

2020-01-20 10:41

論文亂象 教部促建校內檢視機制把關

2020-01-20 00:33

陳毓婷 獲教育家部落格人物典範

2020-01-20 00:27

建國科大論文疑離題 教部檢視：偏離專業

2020-01-19 12:22

教育部把關論文亂象 要各校設檢視機制

2020-01-19 12:22

論文主題不當「連環爆」 科大校長：很難想像會發生

2020-01-19 08:58

獨／機電所碩論寫符咒、水晶 教部檢視：確疑偏離專業

2020-01-19 08:51

為了教學生懂咖啡 數學老師意外成了咖啡達人

2020-01-19 07:42

獨／少子化危機 私大教授遭大砍4成薪 待遇不如小學師

2020-01-18 22:39

私校扣減教師研究費、停發年終 學界籲教育部出手

2020-01-18 22:39

18歲的選擇非全部 台大生出書談大學後的「志願卡」

2020-01-18 09:55

現代夫子難為？超人氣網紅老師 用漫畫神還原校園實況！

2020-01-17 15:43

高雄市教育局發放安心餐食券 弱勢學生寒假不斷炊

2020-01-17 14:11

高教的100種可能 邀日韓對話 他催生實驗大學

2020-01-17 00:37

行動學習傑出教師這麼說 老師要下放教學權

2020-01-16 19:16

2月15補班又補課 教師工會抗議：畢業班要補什麼課？

2020-01-16 15:39

帶遊客品味台中在地文化！弘光陸生規劃燈會旅程獲獎

2020-01-16 13:03

近五成青少年除體育課以外不運動 董氏推運動舒壓

2020-01-16 11:50

學習歷程檔案上傳「卡」 教部將強化諮詢輔導機制

2020-01-16 11:29

清大研發抗癌最新療法 注射一氧化氮奈米載體殲滅腫瘤

2020-01-16 11:08

師大附中要求堅守「三不原則」 How哥失約公布英文指考成績

2020-01-16 10:42

偏鄉外籍英語教師在職研習 提高教學成效

2020-01-16 10:39

台灣實驗教育法向上延伸領先國際 實驗大學卻慢半拍

2020-01-16 10:11

學習歷程檔案上傳 北市大當機

2020-01-15 23:36

2月15日中小學要變上課日 教師：超級無言的決策

2020-01-15 22:33

明道大學一師任多職！校方：已逐步改善

2020-01-15 21:20

科技部修法 學生指導教授不能是配偶、三親等以內親屬

2020-01-15 20:57

想進明星高中更難！建中、北一女等公立學校今年減招

2020-01-15 18:44

高職特招甄選簡章公告 多採術科、只16校參採會考

2020-01-15 13:55

全國考生注意！高中職免試簡章公告 招生減1.8萬人

2020-01-15 13:54
看更多

熱門文章

票選校舍名 校園民主兩面刃… 這大學傷最深

2020-01-21 09:00

善用寒假提前準備甄選入學 補教師、大學校長這麼建議

2020-01-20 19:01

不樂之捐？ 教團：教師大多畏懼被不利對待才繳錢

2020-01-21 09:37

劉宏恩：大考中心不檢討 反要法律學者填表申訴？

2020-01-20 14:35

獨／科大師「被樂捐」救招生？ 教部調查

2020-01-21 09:20

甄選入學 採計科目減少校系 落點恐較高

2020-01-20 23:55

花蓮高工3人保送升學 同窗6年好友一起考上台科大

2020-01-20 15:51

法律學者提學測題疑義 大考中心：會諮詢專家

2020-01-20 17:26

新課綱影響學生受教權？ 校長公開授課新挑戰

2020-01-20 21:34

台燈太亮也會傷眼？！清大、台大、曙光研究曝真相

2020-01-20 13:13

學測3法律題 學者批錯誤認知

2020-01-20 23:52

蒙古女孩來台讀大學 家扶認養受教育「才敢想未來！」

2020-01-20 14:36

新課綱重視學習歷程 事關大學申請模擬聯合國拚了

2020-01-20 21:35

學測考題惹議 大考中心：命題以課綱為本

2020-01-20 14:14

高中課本常出錯 法律系教授要學生砍掉重練

2020-01-20 14:16

明新科大董座交接 張祖民接任董事長

2020-01-20 15:11

全國首位新住民準校長 楊小梅因越戰9歲來台

2020-01-21 11:49

都是太亮惹的禍！清大、曙光女中今攜手公布光源研究

2020-01-20 15:10

影／台東英語冬令營聘請11名外師教32生 家長：賺到

2020-01-20 17:48

學測法律題又惹議 法界批欠缺專業

2020-01-20 14:13

嘉南藥理大學今辦「新春微畢典」優異學生提前畢業

2020-01-20 15:10

108課綱納科技領域 教育部建10區域中心推動

2020-01-20 20:31

大同高中炒熱年味 結合社區揮毫春聯義賣及愛心捐贈

2020-01-20 16:13

4名大體老師無私獻愛 義大醫學院追思感恩

2020-01-21 09:31

環球科大開發金盞花系列產品 不僅能保養還能食用

2020-01-20 13:44

寫作教室／閱讀能力指標落後國際 掌握如何判斷「事實」和「觀點」

2020-01-20 15:44

全民AI教育鏈結108課綱 引領學子提升競爭力

2020-01-21 10:18

宣導安全用水觀念 菁埔國小邀水管醫生清水管

2020-01-20 19:15

校園闢建溫室農場 台南官田國小親師生自種作物樂開懷

2020-01-21 09:58

展現考生個人優勢特質 清大教引導式自傳秘訣

2020-01-21 11:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top