全民AI教育鏈結108課綱 引領學子提升競爭力

台灣人工智慧發展學會與台北醫學大學管理學院大數據研究中心21日起，在台北醫學大學管理學院舉辦為期兩天半的「2020寒假國高中生AI研習營」，學會理事長謝邦昌勉勵學員在透由活動過程多與他校同學相互切磋交流，以找到未來學習的共同夥伴。

台灣人工智慧發展學會致力推動人工智慧全民教育及台灣產業在人工智慧的應用，以降低人工智慧學習門檻，讓人工智慧普及化，進而提昇人工智慧的應用。學會理事長同時也是台北醫學大學管理學院院長的謝邦昌教授有感於全民AI教育對提升年輕學子競爭力的重要性，大力促成台灣人工智慧發展學會與台北醫學大學共同合作開辦本次為期兩梯次的國高中生AI研習營。

另外，安和扶輪社社長兼賽珍珠基金會董事的尤姵文博士過去除大力參與社會公益服務，對於投入年輕學子培育工作更是不遺餘力，此次透由台灣人工智慧發展學會辦理AI研習營機會，提供機會給部分弱勢家庭之國高中生一起參與AI學習。

配合108課綱實施，國高中學生常須利用課餘時間參加各項多元領域之課程與活動，本次活動課程內容豐富多元，由學會人工智慧專家講授，從AI概論及發展現況與應用，輔以程式設計及機器人實作，同時透由競賽過程強化學生創新及團隊合作精神。