不樂之捐？ 教團：教師大多畏懼被不利對待才繳錢

「教師大多畏懼被不利對待，而被迫配合繳款」，全國私校工會理事長尤榮輝表示，私立科大疑似利用勞資權力不對等、教師害怕被不利對待的預期心理要求教師行「不樂之捐」，作法實屬不當，恐違反勞基法薪資應全額給付的規定。

尤榮輝說，招生屬校務發展的一部分，正常辦學的私校會編列預算支應招生業務開銷，只有不正常辦學私校才會利用權勢要求老師行「不樂之捐」。

他說，私校工會曾接獲數起投訴案例，私校「不樂之捐」情況恐怕為數不少。呼籲教育部注意少子化讓私校不能反應辦學成本導致亂象叢生的現象，並通函各校避免「不樂之捐」。

尤榮輝表示，少子化後許多私立學校為節省開支，以「幫助弱勢學生」名義要求教師捐款，其實是將捐款作為招生獎助金或招生業務費，但作法上通常會以口頭明示或暗示方式進行，像崑山科大電子工程系以系務會議方式決議，並在會議紀錄明文要求教師捐款作為招生用途，實屬罕見。

高教工會組織部主任林柏儀也說，當前私立學校經營不易，但不該倚靠壓榨教職員來經營。教職員也是受雇者，薪資是其付出勞動力後的報酬，當然沒有「回捐」學校的義務，學校至多可鼓勵其在金錢外，投入更多心力來關懷需要的學生。

林柏儀表示，學校若在協助弱勢學生尚有經費困難，應當要求政府承擔責任，來實際改善弱勢學生的受教品質。至於要求老師承擔招生經費，則實在本末倒置，忽視了辦學者的責任。