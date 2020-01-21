獨／科大師「被樂捐」救招生？ 教部調查

少子化下，私校經營困難，有科大校系希望教師自掏腰包捐錢，協助招生或幫助弱勢生。教育部表示，學校協助校內弱勢學生必須是老師自發性，不應強迫而變成不樂之捐。如學校確實違法情事，將列計行政缺失，並扣減獎補助款及招生名額。

上月全國私校工會接獲崑山科大電子工程系教師投訴，稱該系疑有強迫教師行「不樂之捐」情形，要教師依職級每月捐款1600至3600元不等金額，作為招生、畢業系友聯絡及支援工程認證的人力費用，教師認為學校作法不合理，並表示「為了五斗米折腰才忍氣吞聲」。推估至今每名教授至少「被捐出」5萬元。

崑山科大表示，基於協助弱勢學生立場，學校鼓勵但不強制校內教師在可負擔狀況下，斟酌捐出薪資，協助弱勢學生降低生活負擔，安心就學。電子系教師的捐款，是全體教師自願樂捐，並用於學生急難救助、學生獎學金以及弱勢學生助學金，並無用於招生經費。以近兩年來說，電子系教師樂捐人數達九成。

另外，全國私校工會揭露，東南科技大學應用英語系，也疑似有主管利用職權，向系上教師收錢，作為招生用途。

東南科大校長李清吟表示，學校本來就有給新生入學獎學金，但為了爭取更好的學生，應英系主動發起獎學金「加碼」。系主任一開始是希望系上教師交錢，但仍有少數不想捐的老師，系主任後來也有退錢給他們。

李清吟說，教育部得知此事後，也有問他此事。他便立即跟系上說，既然有老師覺得此事不好，系上就絕對不能再收公基金。學校也已經在行政會議上做成決議，規定從108學年度起，各系絕對不能再向老師收錢，也不用再樂捐「加碼」，會議紀錄已報教育部。

教育部表示，有關東南科大應用英語系疑向教師收取招生基金一案，該校已向教育部提出說明，但學校認為，是老師自願，不是學校強迫，因此仍有部分疑義待釐清，已再次函請學校釐清中。

教育部說，若屆時學校仍無法釐清，教育部將赴校進行查核，如經查證確有違法情事，將依私立學校法相關規定辦理，列計行政缺失，並納入扣減私立學校獎補助款及招生名額的依據。