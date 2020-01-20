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新課綱重視學習歷程 事關大學申請模擬聯合國拚了

2020-01-20 21:35聯合報 記者鄭惠仁／台南即時報導

模擬聯合國會議是針對聯合國議題，以全英文發言及討論，是很重要的學習歷程，有利於未來申請大，學校都鼓勵學生參加。今天在南一中登場的模擬聯合國會議是南部地區規模最大的校際活動，就吸引全國20所學校170名學生參加，學生除要拚上好大學，也學習世界公民的責任。

第10屆台南模擬聯合國會議，由南一中模擬聯合國社團主辦，仿聯合國模式，分4個議會，議論8個近期國際上重要的議題。學生模擬各國的外交代表，為自己所代表的國家發言，不僅要能清楚表達自己的立場，更要能說服其他國家的代表，共同完成決議書。

活動秘書長胡智堯、副執行長顏瑋成說，這次以全英語探討兒童人權和記者安全等議題，模擬為自己所代表的國家在世界發聲，開拓國際視野及價值觀，也培養思辯能力。因為，未來申請大學，很重視學習歷程，許多學校的學生都把握機會來參加。

胡智堯表示，往年會議主題偏向單一面向，近幾年愈趨綜合討論，如模擬安理會討論以巴衝突和朝鮮半島的問題、經濟文化與社會委員會討論增進世界健康等議題。希望透過活動讓學習關心國際議題，並學習用理性客觀的角度，思考可能的解決辦法。

活動副祕書長林秉序、行政長羅人昱說，籌辦活動的過程中，雖然壓力大，但大加合作無間，經過了無數次的討論，讓活動得以順利進行，也培養出對模聯的堅持和熱情。

台中女中李佳恩擔任這次活動主席，她說，追求國際化彷彿成了一種時尚，然而培養國際化視野不僅英文要好，還要走出去，眼界才會更寬闊。「參加模聯就是挑戰自我，讓自己走出舒適圈的絕佳方式。」

南一中校長廖財固及家長副會長莊順發也全英文勉勵學生，廖財固強調，在校務計畫中已經將培養學生接軌國際列為第一要務，也時常鼓勵學生多關注國際上的議題。

台南一中昨天舉辦模擬聯合國，共有中南部20所高中學生參加，培養國際觀也學習世界公...
台南一中昨天舉辦模擬聯合國，共有中南部20所高中學生參加，培養國際觀也學習世界公民的責任。記者鄭惠仁／攝影
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台南一中昨天舉辦模擬聯合國，共有中南部20所高中學生參加，培養國際觀也學習世界公...
台南一中昨天舉辦模擬聯合國，共有中南部20所高中學生參加，培養國際觀也學習世界公民的責任。記者鄭惠仁／攝影
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台南一中昨天舉辦模擬聯合國，共有中南部20所高中學生參加，培養國際觀也學習世界公...
台南一中昨天舉辦模擬聯合國，共有中南部20所高中學生參加，培養國際觀也學習世界公民的責任。記者鄭惠仁／攝影
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聯合國南一中

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