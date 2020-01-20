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新課綱影響學生受教權？ 校長公開授課新挑戰

2020-01-20 21:34聯合報 記者鄭惠仁／台南即時報導

108課綱規定校長必須公開授課，一學期下來，高中校長都施展絕招，帶給學生另種收穫。有校長教桃花源，也有教攝影、野炊；南二中校長林彥旭則教AI電動車，讓課程活潑又多元。不過，也有校長認為，既然要校長公開授課，就乾脆修法，規定校長授課時數，以免因借課而影響學生受教權。

新課綱實施後，校長最關心的一項任務就是公開授課，除了老師必須公開授課，校長也不能免，因此校長們都在想點子，要讓學生驚喜。台南女中早在107學年就先試辦，校長鄭文儀是國文老師，他的作法是向國文老師借課；108學年他也採借課方式，利用1堂課教陶淵明的桃花源，並為內容注入新解，驚喜中讓學生看到校長的寶刀未老。

南一中校長廖財固是地理老師，但他是利用彈性時間，到3年級各班介紹學測的方針與準備面向，每班約15分鐘。家齊高中校長張國津學的是衛生，他精於攝影，也愛登山，就利用選修課教攝影、野炊。台南二中校長林晏旭原在台南高工教汽車修理，他利用專長，結合資訊科技老師涂益郎，教人工智慧電動車，並借來兩輛特斯拉，讓學生體驗。瀛海高中校長張添唐除利用親師座談會專題演講，並帶學生到台江內海進行海洋與環保教育。

廖財固說，南一中是新課綱探究與實作課程的中心學校，未來將開一門自然、社會領域結合的探究與實作選修課，他將與老師們，為學生授課。鄭文儀表示，用借課方式也有缺點，就是課程的銜接可能不夠完善，以及可能壓縮到課程，影響學生受教權。未來將採共備方式，配合老師進度上課，讓課程銜接更順利。

林晏旭認為，藉由公開授課，重溫了久違的教學生活，也嘗試了共備、說課及議課初體驗；並藉由觀課老師的回饋讓授課教師可以思考如何持續提升教學品質，更能直接反饋於學生的學習上。

不過，有校長認為，因為校長行政事務多，常要去開會，有時候借了課但因有事又延後，很麻煩，學生也會有微詞。也有校長認為，既然規定校長要公開授課，乾脆修改規定，讓校長有授課時數，以免影響學生的受教權。

台南市家齊高中校長張國津教野炊，讓學生培養登山知識與生活素養。記者鄭惠仁／攝影
台南市家齊高中校長張國津教野炊，讓學生培養登山知識與生活素養。記者鄭惠仁／攝影
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台南二中校長林晏旭教AI人工智慧電動車，讓學生有另種收穫。記者鄭惠仁／攝影
台南二中校長林晏旭教AI人工智慧電動車，讓學生有另種收穫。記者鄭惠仁／攝影
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台南市家齊高中校長張國津教野炊，讓學生培養登山知識與生活素養。記者鄭惠仁／攝影
台南市家齊高中校長張國津教野炊，讓學生培養登山知識與生活素養。記者鄭惠仁／攝影
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108課綱攝影南一中

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