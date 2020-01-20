108課綱納科技領域 教育部建10區域中心推動

為培養科技人才，教育部2018年起推動「普及高級中等以下學校新興科技認知計畫」，在全台建置10所區域推廣中心、45所促進學校，提供師生動手實作、設計與創造科技工具的空間。教育部也成立跨校技術教師團隊、舉辦研習，鼓勵學生善用科技提升學習成效，增進競爭力。

教育部說，先進國家教育普遍設有科技領域，強調科學、科技、工程、數學及設計等知識整合運用。十二年國教也納科技領域課程，培養學生的科技素養，因應科技帶來的生活方式，成為有競爭力的現代公民。

教育部說，「普及高級中等以下學校新興科技認知計畫」初期以體驗推廣、環境建置為主，中期注重研發各教育階段教材、培育新興科技師資，後期則辦理相關競賽、教案觀摩、學生社團等方式，廣泛應用至教學層面，創造多面向學習途徑。

教育部表示，各區推廣中心都有不同新興科技特色主題，包含AR擴增實境／VR虛擬實境、AI人工智慧、IoT物聯網、大數據、智慧機械、綠色能源等。為促進區域平衡，東部的中心位在台東專科學校，結合在地農產特色，以「智慧農業」為主軸，推廣智能溫室、智能菇舍、智能雞舍等。