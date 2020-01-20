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都是太亮惹的禍！清大、曙光女中今攜手公布光源研究

2020-01-20 15:10聯合報 記者郭政芬／新竹即時報導

清大教授周卓煇團隊與曙光女中攜手合作四年多，今天發表3大主題，包含教室燈光普遍過亮、教室前排兩側是安全位置、找到合適的光源與閱讀時間。周卓輝提醒，現代台燈，無論是節能的日光燈或LED燈，都太亮了，不到30分鐘，恐引發「光照視網膜炎」。

曙光學生黃韻儒、楊沛璇與清大學生陳和新、李政霖聯合研究，結果發現色溫5600K的白色CFL，在101勒克斯照度下，只能看書29分鐘；色溫5300K的白色LED，在196勒克斯照度下，只能看書13分鐘；若再加上富含藍光的背景光將雪上加霜。周卓輝建議，若想要連續看書30分鐘而不傷眼，可使用傳統低藍害的鎢絲燈，或無藍害的燭光OLED燈。

曙光陳宥羽、王子欣、李采姈與清大薛宗嘉、江明叡研究發現，教室中央位置的照度約為150勒克斯，只能看書20分鐘；反倒是教室前排兩側的照度約55勒克斯，能看書55分鐘，成為最安全的位置，顯示教室燈光存有過亮的問題。

曙光女中徐于晴與徐如嫻以及清大陳景修探索所需的亮度，研究發現光線亮度會影響閱讀清晰度；亮度越高，可看得越清楚，但過高的亮度，卻易對眼睛造成傷害。

周卓煇強調，真正需要的亮度，要根據閱讀字體的大小而定；若要看清楚12號字體，則需40勒克斯的照度；字體較大，需要的亮度較低，可看書時間較久，例如14號字體、僅需要20勒克斯的照度。

「光色不太會影響閱讀的清晰度！」周卓煇表示，用橘白像燭光的光線，依然可以清晰讀報、看書；想看小字體時，開亮一點，也不會像富含藍光的白光傷眼。

台大眼科主治醫師葉伯廷說，室內光線過亮、過暗易導致眼睛疲勞、近視加深，另外長時間使用3C產品，過度用眼，也是造成近視的其中一個重要原因。國人視網膜剝離手術人數在近五年內成長兩成，光台大醫院在這2年因視網膜剝離接受視網膜手術的病人超過千人，除了中老年人退化外，也有不少2、30歲的年輕人，這些人視網膜剝離主要與高度近視有關。

曙光女中校長姚麗英表示，此課程已與清大團隊合作4年多，吸引許多學生自願投入，這種大手牽小手的課程，呈現豐富學習成果，也培養青年。以研究檯燈光源的黃韻儒同學為例，即是在學測後的三下選修，盼在畢業前，習得撰寫論文的技能；他所投稿的論文，不僅獲得國際研討會的審查通過，自己也如願考上第一志願台大公衛系。

台大眼科主治醫師葉伯廷（左）說，室內光線過亮、過暗易導致眼睛疲勞、近視加深，另外...
台大眼科主治醫師葉伯廷（左）說，室內光線過亮、過暗易導致眼睛疲勞、近視加深，另外長時間使用3C產品，過度用眼，也是造成近視的其中一個重要原因。記者郭政芬／攝影
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研究發現，教室中央位置的照度約為150勒克斯，只能看書20分鐘；反倒是教室前排兩...
研究發現，教室中央位置的照度約為150勒克斯，只能看書20分鐘；反倒是教室前排兩側的照度約55勒克斯，能看書55分鐘，成為最安全的位置。記者郭政芬／攝影
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清大教授周卓煇團隊與曙光女中攜手合作四年多，今天發表3大主題。記者郭政芬／攝影
清大教授周卓煇團隊與曙光女中攜手合作四年多，今天發表3大主題。記者郭政芬／攝影
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研究發現，現代台燈，無論是節能的日光燈或LED燈，都太亮了。記者郭政芬／攝影
研究發現，現代台燈，無論是節能的日光燈或LED燈，都太亮了。記者郭政芬／攝影
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曙光女中已與清大團隊合作4年多，吸引許多學生自願投入，研究關於光的主題。記者郭政...
曙光女中已與清大團隊合作4年多，吸引許多學生自願投入，研究關於光的主題。記者郭政芬／攝影
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清大台大醫院近視

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