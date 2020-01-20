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蒙古女孩來台讀大學 家扶認養受教育「才敢想未來！」

2020-01-20 14:36聯合報 記者陳秋雲／台中即時報導

農曆新年快到了，家扶基金會今舉辦「用愛陪伴 認養傳愛」記者會，邀請來台就讀東海大學的8位國外家扶兒感受台灣新年熱鬧氛圍。來自蒙古的恩和瑪說，接受扶助前「只知道今天、明天跟後天，未來太遙遠」生活太苦，她的母親罹腦癌，14年前被醫生宣判只能活1年，為母則強，她害怕兩個女兒成孤兒「不敢死」靠強大意志力活著。來台上大學，恩和瑪說，她深信只有教育才能翻轉未來。

家扶基金會董事長趙犁民、執行長何素秋與來自蒙古與吉爾吉斯的學生一起寫春聯，向認養人拜年，學生說沒想到可來到台灣念書，覺得很不可思議，更希望家扶「國外兒童認養計畫」可以幫助更多國外的貧童獲得一些經濟補助、能安心求學！

家扶基金會指出，蒙古是世界最寒冷的國家之一，為渡過漫長冬天，秋末就得提前準備過冬，食物、衣服、燃料不可或缺。但這些花費對貧困家庭來說，是筆非常沈重的負擔，遑論受教育。培育孩子讀大學幾乎捨棄整戶家庭生活，更別說出國學習。蒙古政府雖長期提供免費的教育資源，但缺乏穩定的財源支持，貧困孩子常承受無法就學的痛。

來自蒙古的恩和瑪20歲，她從國中開始就是家扶受助兒，她說，還沒受家扶認養前，每天只想怎麽過今天、明天和後天。

恩和瑪4歲時父母離婚，她的媽媽擔起照顧她與姐姐的責任。2006年恩和瑪的媽媽生病得了腦癌，醫生評估治療醫藥費高達7000萬蒙圖(相當台幣83萬)且只剩一年可活，當時她跟姐姐才5、6歲。後來媽媽告訴姊妹「知道罹患癌症時，常想到姊妹還小，且沒有爸爸了，所以她要忍耐、她不敢死！」恩和瑪回憶小時因家中只依靠媽媽打零工及政府些微補助，入不敷出很困苦。

恩和瑪國二開始每天放學就到超市打工直到晚上9點，她的媽媽說，當初如果沒有家扶認養人的幫助，以她的身體情況，可能姐妹倆都無法上學讀書。雖然那段日子很辛苦，但為了讓她們可以好好努力學習，媽媽無論如何都要努力活下去，因為她們始終相信，只有念到大學畢業才有未來。

恩和瑪接受扶助後，參加培訓班、才藝班，也結交到很多朋友，漸漸才開始意識到自己的興趣和目標。去年她參加家扶基金會與東海大學合作的「海外菁英培植計畫」爭取來台就讀東海大學政治學系一年級。

恩和瑪說，她的志向是未來成為一名優秀的外交人員，除了改善家庭經濟，也可讓媽媽獲得更好的醫療照顧。在台灣，她常以學姊的身分陪伴及鼓勵其他與她一樣處境的國際學生，她常說「生活一定會慢慢的越來越好的」。

2019年止，家扶扶助的國外兒童近7萬名，仍有2500名國外兒童急待認養幫助。邀請社會大眾一起用愛加入「家扶國外兒童認養」服務。

來自蒙古的大學生，揮筆寫春聯，向認養人拜年。圖／家扶基金會提供
來自蒙古的大學生，揮筆寫春聯，向認養人拜年。圖／家扶基金會提供
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認養東海大學

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