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論文亂象 教部促建校內檢視機制把關

2020-01-20 00:33聯合報 記者馮靖惠／台北報導

中州科大機械所因論文不符專業遭教育部停招。圖／聯合報系資料照片
中州科大機械所因論文不符專業遭教育部停招。圖／聯合報系資料照片
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繼中州科大機械所因論文不符專業遭教育部停招後，教育部昨表示，建國科技大學若干論文也有疑似偏離專業的情形，將請學校提檢討改善措施，並先暫停相關研究所一○九學年的招生作業。教育部還說，本學年下學期起，將引導全台大專校院建立學位論文專業符合的校內檢視機制。

本報日前報導，中州科大機械所碩士班畢業論文出現命理、夜市等題目後，建國科大電子工程研究所、自動化工程系暨機電光系統研究所，也出現包括符咒、紫水晶、火鍋店餐飲服務品質研究等不符系所專業的論文。

教育部說，將請學校針對前述疑有偏離專業領域的碩士論文，聘請外部專家學者再檢視，並提出檢討改善措施後報給教育部。建國科大說，為求嚴謹，未來所有論文研究計畫書，均需透過系課程委員會審核。

由於陸續有學校出現類似情事，為落實學術自律確保論文品質，教育部說，除了於校務評鑑納入相關指標，更規畫請大學建置學位論文的學術倫理及專業符合檢討機制、定期自我檢視及適時揭露，學校提報檢核結果時，教育部將針對機制未健全者，要求限期改善，如屆期未改善，將納入獎補助與招生名額核定參考依據。

教育部也提到，已規畫下學期引導學校自我檢視校內制度，了解是否於提論文前建立或宣導正確學倫觀念、是否有指導教授課責機制、是否有預先進行相似度比對、送國家圖書館延後公開或不公開、是否有審核機制等。

台北商業大學校長張瑞雄說，因少子化，大學招收研究生愈來愈浮濫，畢業論文的把關更重要。有鑑於最近的論文亂象，該校今年將碩論主題符合專業、師生接受學術倫理進修成效等等，新增為高教深耕計畫的自訂指標。

大仁科大校長郭代璜說，學生碩論主題不符系所專業，關係到研究所對論文主題的管控機制，指導教授的品質與堅持。有些學校就是敵不過少子化的壓力因而造成亂象。大仁也已把此議題列入年度計畫管控項目之一。

教育部少子化高教深耕計畫台大

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