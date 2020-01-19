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獨／機電所碩論寫符咒、水晶 教部檢視：確疑偏離專業

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論文主題不當「連環爆」 科大校長：很難想像會發生

2020-01-19 08:58聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

多所大學去年底連爆一連串論文不符專業、抄襲等亂象。教育部要求各校建立自我檢視機制，大學也都願意配合，有的學校已請各學院成立學術委員會，有的則是將師生接受學術倫理進修成效，納為高教深耕計畫的自訂指標。

「論文主題的不適當，實在很難想像會發生。」大仁科技大學校長郭代璜表示，學生的碩士論文主題不符系所專業，關係到研究所對論文主題的管控機制，指導教授的品質與堅持。大仁科大一向把關嚴謹，但有些學校就是敵不過少子化的壓力， 在非常複雜的情況下所造成的亂象。學校也已經把此議題列入年度計畫管控項目之一。

龍華科大校長葛自祥說，教學品質原就是校務評鑑的重要項目。因論文品質是教學品質所屬範疇，因此目前並無單獨將論文品質列為評鑑項目的計畫。但將列為重要查核事項。現已請各院成立學術委員會，未來將針對所屬各研究所的研究生學位論文於期初（確定論文題目時）及期末（同意進行口試前）進行審查，以確保論文的基本品質。

台北商業大學校長張瑞雄表示，因少子化大學招收研究生愈來愈浮濫，畢業論文的把關更重要。有鑑於最近的論文亂象，學校今年已經將碩士論文主題符合專業、師生接受學術倫理進修成效等等，納入高教深耕計畫的自訂指標。

多所大學去年底連爆一連串論文不符專業、抄襲等亂象。教育部要求各校建立自我檢視機制...
多所大學去年底連爆一連串論文不符專業、抄襲等亂象。教育部要求各校建立自我檢視機制，大學也都願意配合。本報資料照片
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高教深耕計畫少子化

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