獨／機電所碩論寫符咒、水晶 教部檢視：確疑偏離專業

建國科技大學電子工程所和機電光系統所部分碩士論文疑與系所專業不符，包括符咒、水晶對於壓力舒緩研究，與夜市、火鍋店等主題。教育部表示，經檢視後，發現該校若干論文確實疑似偏離專業領域，已請學校聘請外部專家學者再檢視，並函報檢討改善措施。108學年度下學期起，教育部將引導全台大專校院建立學位論文專業符合的校內檢視機制。

教育部技職司表示，教育部日前請建國科技大學報送自動化工程系暨機電光系統研究所及電子工程系暨研究所碩士論文，並邀集學者專家檢視。另也責成學校重新審視該所學位論文，並先暫停該兩個研究所109學年度的招生作業。

技職司表示，經教育部檢視結果，其中若干論文有疑似偏離專業領域的情形，並請學校針對前述疑有偏離專業領域的碩士論文，聘請外部專家學者再檢視，同時函報學校檢討改善措施至教育部。

建國科大表示，目前僅收到教育部要求學校提供98學年度至107學年度畢業學生論文的清冊。為求嚴謹，未來所有論文研究計畫書，均需透過系課程委員會審核。

另外，關於國立台灣海洋大學及國立彰化師範大學碩士學位論文疑似不符系所專業檢舉案，教育部高教司表示，已要求學校說明及進行自我檢核，並已同步送請專家學者，正進行審查中。

為落實學術自律確保論文品質，教育部表示，未來除了將列入現行教學品質查核項目之外，也將於校務評鑑納入相關指標，更規畫請大學建置學位論文的學術倫理及專業符合檢討機制、定期自我檢視及適時揭露。同時針對後續學校提報檢核結果，教育部將針對機制未健全者，要求學校限期改善，如屆期未改善者，將納入獎補助與招生名額總量核定參據。