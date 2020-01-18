私校扣減教師研究費、停發年終 學界籲教育部出手

近年私校為節省開支，開始減少教職員人事費，扣減研究費已不在少數，停發年終獎金也愈來愈普遍，不少私校教師嘆年關難過。實踐大學校長陳振貴表示，教育部去年祭出4年50億協助停辦學校退場轉型，但對於瀕臨淹水線的高危險私校卻無相關配套，籲教育部應有具體作為。

少子化海嘯來臨，教育部數據顯示，有多所私校教師的薪水只有公校教師的一半，全國私校工會近日也調查國內54所各級私立學校，發現有19校發不出年終獎金，占3成5；23校有發但不足1.5個月，只有6校達到公立學校水準（1.5個月年終獎金）。

針對私校教師待遇，教育部技職司司長楊玉惠表示，依「教師待遇條例」第17條規定，私校教師「本俸」應與公立大學一致，「研究費」允許校方跟老師協商，但「年終獎金」非必要支付項目，學校可依財務狀況，決定是否在年終慰勞校內職員。

但楊玉惠也說，學校若有意調降教師研究費，須與每一位教師進行協議，「一位一位取得簽字同意才行」，目前教育部已收到東方設計大學校內108位專任教師去年8月調降研究費的同意書；其他學校若有調降研究費卻未經協議的情況，可向教育部反映，學校若有違法將處10萬至50萬元罰鍰。

全國私校工會理事長尤榮輝表示，大華科大、東方設計大學及大同技術學院的各級教師薪資，只有公立大學約5成，反應少子化後不合理的高教市場結構。中後段學校現已在苟延殘喘，近日負面消息不斷，從新南向專班假招生、真仲介，境外生淪血汗移工，到層出不窮的論文亂象，不少私校已成販賣文憑的學店，高教陷入惡性競爭。

尤榮輝也說，私校學費收入不足以反映在辦學成本，若學校持續減少教育投資恐留不住人才，傷害最大的將是廣大學子。若政府未有積極作為，公私立大學的教師薪資差距將愈來愈大，我國不僅無法吸引人才，恐連現有人才也會流失。

陳振貴則表示，教師是學校最重要的資產，「不論是本俸、研究費，一毛錢都不該減」，若有學校動到教師薪資，足見該校財務已有問題。

陳振貴也說，教育部近年以高教深耕計畫彈性薪資、玉山學者等措施拉抬我國高教人才薪資，但中後段學校獲得的補助款只有一點點、甚至沒機會申請，導致校內教師收入不升反降。他認為，教育部已於去年祭出4年50億協助停辦學校退場轉型，對於瀕臨淹水線的高危險私校應有類似配套，否則赴陸任教的師資將持續攀升。