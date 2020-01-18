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獨／少子化危機 私大教授遭大砍4成薪 待遇不如小學師

2020-01-18 22:39聯合報 記者章凱閎／即時報導

私立大專不敵少子化海嘯，除已有5所私校退場，更多私校教師面臨減薪困境，薪資一夕大幅縮水。教育部統計，嘉義市大同技術學院教授平均月薪從107學年約9萬5千元，銳減為108學年的5萬7千元；高雄市東方設計大學教授也從約9萬4千元掉到剩約5萬6千元，減薪近4萬元，待遇甚至比很多中小學教師還低。

少子化影響學雜費收入，中後段私立大學為撙節開支，往往不得不減薪。一般來說，公立大學教授薪資約10萬，副教授8萬，助理教授7萬，但根據教育部「私立學校編制內專任教師平均支給數額與公立學校支給數額比較表」統計，有多所私校教授平均薪資僅5萬多元、助理教授甚至不足4萬元，僅約公立學校教師的一半。

各私立大學以新竹縣大華科大薪資最低，教授月薪只約5萬2、副教授4萬3千多、助理教授3萬8千多元。隨著少子化危機增溫，去年8月起，又有6所私校跟進砍薪，最嚴重的一砍就是6折，例如大同技術學院、東方設計大學教授平均月薪都是從9萬多砍到剩5萬多元，月收入一夕蒸發近4萬元。

針對私校大減薪，教育部表示，大學教師的薪資由本俸和研究費2部分組成，根據「教師待遇條例」，私校教師本俸應與公立大學一致，但「研究費允許校方跟老師協商」。以公校正教授為例，研究費占近6萬元，若私校與教師達成協議可調整研究費，將大幅影響教師薪資。教育部技職司長楊玉惠表示，若學校財務持續惡化，教育部將列入「預警學校」，作為教學品質查核的重點學校。

大華科大主秘王慧君表示，該校108學年度註冊率約6成4，因少子化趨勢、加上地處偏遠，招生不易，對比他校教師「研究費確實有偏低的情況」，但該校去年2月起已讓30多位教師優退優離，目前該校約40至50位專任教師，皆簽字同意調薪。

大同技術學院108學年註冊率為4成6，代理校長吳柏萱表示，依學校現行財務狀況，為永續辦學，不得不調降師資薪水，強調一切合乎法規，全校60位專任教師皆同意調降研究費，「要一起撐下去度過難關」。

東方設計大學註冊率為6成1，代理主秘陳春蓮表示，本周已將校內108位專任教師的調薪同意書去函教育部，過程也經校內公聽會，一切合法，校內教師也願與學校共體時艱。

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嘉義市大同技術學院教授平均月薪銳減，校方指全校專任教師皆同意減薪，共體時艱。報系資料照
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