現代夫子難為？超人氣網紅老師 用漫畫神還原校園實況！

圖／聯經出版提供 分享 facebook 老師辛酸誰人知？蔡詩芸老師白天是國中美術教師，晚上則是擁有萬人粉絲團的插畫家，藉教師為主角，趣味剖析學校生活，以誇張幽默畫風、寫實教育現場故事深受讀者歡迎。讓許多學生看了不禁會心大笑，更使無數老師同感身受，心有戚戚。因為內容太受喜愛，近期終於將創作出版成新書《老師，你有事嗎？》，自「蔡詩芸愛塗鴉」粉絲專頁釋出1月15日開放預購訊息，馬上吸引各方關注，更有許多老師湧入留言「要搶兩本，一本放班上，一本自己收藏！」，預購起跑後便即刻攻佔了即時排行榜前三名。

蔡詩芸老師表示：「粉絲專頁已存在兩三年了，最初只是單純地想把作品與人分享，這當中的畫風、創作主題也一直在改變，直到去年，才把創作主題聚焦在最熟悉的校園生活，將日常中面對學生、家長，甚至整個大環境的心得點滴，透過塗鴉的方式一一呈現出來。沒有想到因此聚集了很多志同道合的朋友，大夥互相鼓勵支持，從中獲得源源不斷的正能量，讓彼此繼續無懼地勇往直前！」

從老師期初的校務會議到期末要繳教學計畫表、教學進度，還要寫學生 B 表、 結算學生的學期成績、導師評語、班費結算、幹部敘獎、 暑期輔導調查、期末大掃除、換教室、換辦公室……各種只有『老師最懂』的辛酸都被畫成爆笑漫畫，讓粉絲們直呼每天看蔡詩芸老師的圖文創作是最療癒的事。

第一本新書《老師，你有事嗎？》由聯經出版，蔡詩芸老師表示：「每一種職業均有其辛苦及價值所在，未親身參與或深入接觸時，根本無法了解其箇中辛酸，只一昧地道聽塗說、聽信讒言，在未加求證下即恣意抹滅其辛苦與價值的話，只會令身處第一線的工作者感到無力與無助。所以當大家遇到盡心盡力、兢兢業業、責無旁貸的熱血教師時，請不要忘記給予一些鼓勵與支持，因為老師也像孩子一樣，需要被稱讚與認同的。」期待本書可以提供大眾對老師更真實的認知。