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高雄市教育局發放安心餐食券 弱勢學生寒假不斷炊

2020-01-17 14:11聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

高雄市教育局1月21日發放「安心餐食券」，除了設籍高雄市且就讀國中小低收入戶學生，也擴及10所完全中學高中部的低收入戶學生，都可領到教育局發放的安心餐食券，嘉惠7135名學子。

六龜國小劉同學說，學校吃的午餐是一天當中最好的一餐，以前擔心寒暑假沒有營養午餐，現在不用再煩惱了，她和弟弟都可以換到喜歡吃的餐食。小港坪頂國小張姓學童說，寒暑假有安心餐食券，能夠讓自己定時用餐，餐點選擇也很多，不用為了吃的問題擔心。

高雄市教育局長吳榕峯表示，教育局為了幫助弱勢學童安心成長，108年1月起除了補助上學期間的午餐費用，更兼顧例假日與寒暑假的用餐情形。凡設籍高雄市且就讀高雄市國中小及10所完全中學高中部的低收入戶學生，都可以拿到教育局發放的安心餐食券。

109年寒假安心餐食券發放與使用方式，每人領取1冊，每冊21張，從1月21日至2月10日止，每張面額50元，受惠學生人數7135名。學生每天可依餐食券標註日期，至高雄市轄內7-11超商、OK超商、全家超商、萊爾富便利商店與猋師傅便當店兌換；依不同廠商合約，持券的學生可兌換55至60元不等的餐食，讓經濟弱勢學生再不用煩憂放假期間的餐食來源。

吳榕峯表示，教育局補助經濟弱勢學生在校期間的午餐，也確保餐食營養、衛生與安全，維持身體健康；另考量到低收入戶學生在家期間，恐因經濟狀況欠佳導致三餐不繼，並影響身體發展，為了讓孩子能安心成長、專心學習，教育局發放安心餐食券，讓學生一天至少飽食一餐。

高雄市教育局1月21日發放「安心餐食券」，除了設籍高雄市且就讀國中小低收入戶學生...
高雄市教育局1月21日發放「安心餐食券」，除了設籍高雄市且就讀國中小低收入戶學生，也擴及10所完全中學高中部的低收入戶學生。記者徐如宜／攝影
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高雄市教育局1月21日發放「安心餐食券」，除了設籍高雄市且就讀國中小低收入戶學生...
高雄市教育局1月21日發放「安心餐食券」，除了設籍高雄市且就讀國中小低收入戶學生，也擴及10所完全中學高中部的低收入戶學生。記者徐如宜／攝影
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教育局高雄市低收入戶

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