行動學習傑出教師這麼說 老師要下放教學權

教育部中小學行動學習推動計畫優良學校獎公布，台南市崇學國小獲獎，該校老師張琬翔並獲得傑出教師。他認為，教育部推科技輔助教學，老師應要改變教學方式，下放教學權，不要講得太多，多給學生思考、討論的自主學習空間，才能讓學生找到學習興趣。

台南市崇學國小為教育部的全球競合力基地學校，也是教育部21世紀核心素養教師教學能力提昇計畫研究基地學校。教育部去年起力推因材網，要以科技輔助教學。張琬翔看到了學生學習與回饋狀況，以超乎想像來形容。

張琬翔說，崇學國小的特色是綠屋頂，在結合因材網前，先前測，然後上課，引導學生認識綠屋頂等問題，接著結合因材網，進行後測，學生的表現令人訝異，下課了還捨不得走，想要多學習。他們也讓學生看綠屋頂的影片，節目中說，綠屋頂因角落不同，溫差約6度。當實際操作，老師一問，學生立即說6度，但實際量測，只差3度；過了幾天學生林承翰，竟然差了12度。這樣的結果告訴學生，因環境不同而有不同，也建立正確的求知態度。學生也因為投入研究，和老師共同研發綠屋頂校本課程，並被因材網列入微課程。

平台上的問題可能看起來難，但學生實際操作後，從失敗中獲得提示，也想出答案，如果老師一開始就介入，學生的收穫可能有限。而每次要學生找自己有興趣的項目去操作，都發現學生很專注，如果老師用指定的，就不會那麼專注。因此，為因應新課綱的自主學習精神，老師必須放下教師權，多給學生自主學習的空間，千萬記得要「忍下來」，不要太早介入，學生真的想不出來並求救再介入。