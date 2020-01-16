親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
109學測考前衝刺
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

抓肥貓金管會再出招 824家上市櫃公司受影響

Gogoro擦撞砂石車 6旬婦受困車底大腿骨折送醫

行動學習傑出教師這麼說 老師要下放教學權

2020-01-16 19:16聯合報 記者鄭惠仁／台南即時報導

教育部中小學行動學習推動計畫優良學校獎公布，台南市崇學國小獲獎，該校老師張琬翔並獲得傑出教師。他認為，教育部推科技輔助教學，老師應要改變教學方式，下放教學權，不要講得太多，多給學生思考、討論的自主學習空間，才能讓學生找到學習興趣。

台南市崇學國小為教育部的全球競合力基地學校，也是教育部21世紀核心素養教師教學能力提昇計畫研究基地學校。教育部去年起力推因材網，要以科技輔助教學。張琬翔看到了學生學習與回饋狀況，以超乎想像來形容。

張琬翔說，崇學國小的特色是綠屋頂，在結合因材網前，先前測，然後上課，引導學生認識綠屋頂等問題，接著結合因材網，進行後測，學生的表現令人訝異，下課了還捨不得走，想要多學習。他們也讓學生看綠屋頂的影片，節目中說，綠屋頂因角落不同，溫差約6度。當實際操作，老師一問，學生立即說6度，但實際量測，只差3度；過了幾天學生林承翰，竟然差了12度。這樣的結果告訴學生，因環境不同而有不同，也建立正確的求知態度。學生也因為投入研究，和老師共同研發綠屋頂校本課程，並被因材網列入微課程。

平台上的問題可能看起來難，但學生實際操作後，從失敗中獲得提示，也想出答案，如果老師一開始就介入，學生的收穫可能有限。而每次要學生找自己有興趣的項目去操作，都發現學生很專注，如果老師用指定的，就不會那麼專注。因此，為因應新課綱的自主學習精神，老師必須放下教師權，多給學生自主學習的空間，千萬記得要「忍下來」，不要太早介入，學生真的想不出來並求救再介入。

有學生向張琬翔說，老師你等一下再告訴我，我試試看是否能找出答案，過了沒多久，學生找出答案了。但老師也發現，測驗時五年級學生成績較好，六年級反而較差，分析原因是六年級學生已在五年級玩過了，沒有吸引力。因此，題庫必須推陳出新，滿足孩子的好奇心與需要，藉由科技輔助教學才能竟其功。

台南市崇學國小老師張琬翔獲得全國行動學習傑出教師，任為老師應該下放教師權。圖／崇...
台南市崇學國小老師張琬翔獲得全國行動學習傑出教師，任為老師應該下放教師權。圖／崇學國小提供
分享

教育部綠屋頂課綱

延伸閱讀

張榮發基金會董事改選爭議 張國明上火線、教部...

教育部行動學習優良學校獎 台南連續8年最多

教育部：未許可前 張榮發基金會仍須以特別決議...

張榮發基金會董事難產 張國明：籲請教育部儘速...

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

近五成青少年除體育課以外不運動 董氏推運動舒壓

2020-01-16 11:50

學習歷程檔案上傳「卡」 教部將強化諮詢輔導機制

2020-01-16 11:29

2月15補班又補課 教師工會抗議：畢業班要補什麼課？

2020-01-16 15:39

帶遊客品味台中在地文化！弘光陸生規劃燈會旅程獲獎

2020-01-16 13:03

清大研發抗癌最新療法 注射一氧化氮奈米載體殲滅腫瘤

2020-01-16 11:08

師大附中要求堅守「三不原則」 How哥失約公布英文指考成績

2020-01-16 10:42

偏鄉外籍英語教師在職研習 提高教學成效

2020-01-16 10:39

台灣實驗教育法向上延伸領先國際 實驗大學卻慢半拍

2020-01-16 10:11

學習歷程檔案上傳 北市大當機

2020-01-15 23:36

2月15日中小學要變上課日 教師：超級無言的決策

2020-01-15 22:33

明道大學一師任多職！校方：已逐步改善

2020-01-15 21:20

科技部修法 學生指導教授不能是配偶、三親等以內親屬

2020-01-15 20:57

想進明星高中更難！建中、北一女等公立學校今年減招

2020-01-15 18:44

高職特招甄選簡章公告 多採術科、只16校參採會考

2020-01-15 13:55

全國考生注意！高中職免試簡章公告 招生減1.8萬人

2020-01-15 13:54

學習歷程影片作品限5MB 國教署：非軍備競賽

2020-01-15 10:52

學習歷程系統落漆 影片作品長度破10秒就傳不了

2020-01-15 09:30

109學年高中完全免試入學再擴大 招生名額增為8494個

2020-01-14 11:26

國中課輔授課鐘點費15年未調整 教團盼按高中職標準

2020-01-14 11:11

3投資組合任選 私校師退休金 有望月領多8千

2020-01-13 23:33

3大藝術場館 引領學生進劇場

2020-01-13 23:28

學習扶助2.0 新北科技化教學中心成立

2020-01-13 23:14

私校又傳非法招生 教團：多留意招生資訊以自保

2020-01-13 20:19

今年新制上路 私校教師退休金可分期領了

2020-01-13 14:09

362年前全球首本兒童圖畫書曝光 推廣全民教育

2020-01-13 12:57

年改衝擊退休金 投信建議30歲師拿7成收入投資股票基金

2020-01-13 12:35

開學返校高鐵票先訂好 大學生五折優惠明起搶票

2020-01-13 11:52

私校師退撫儲金三投資方案 積極型投報率可望有6.63%

2020-01-13 11:34

康寧畢業生簽名疑遭偽造要告學校 教部要求追究責任

2020-01-13 09:30

各縣市提供逾120堂中小學職業探索課 今年寒假開課

2020-01-12 09:01

蔡政府108課綱最大挑戰 教師家長團體：老師還沒準備好

2020-01-12 08:52

被指違背課綱 心測中心修改111年會考自然試題本

2020-01-10 10:57

讀這科系不會失業！ 網曝這行薪資、職缺超穩定

2020-01-09 20:01

只求沒問題的時代已過去 南區研習老師希望學生疑問多

2020-01-09 17:38

體制教育僵化 實驗教育校數成長10倍

2020-01-09 14:18

「偏」鄉守護「非」學不可 台南教育新出擊

2020-01-09 14:00

北市教育局公布實驗教育3亮點 成立實驗教育中心

2020-01-09 13:06

學者：台灣高教也應注入實驗教育的開創思維

2020-01-09 10:24

全國首創漁業公費專班 前3年各補助11.5萬上船實習1年

2020-01-09 08:58
看更多

熱門文章

2月15日中小學要變上課日 教師：超級無言的決策

2020-01-15 22:33

明道大學一教師兼三系主任挨批 校方：已逐漸舒緩

2020-01-15 21:32

師大附中要求堅守「三不原則」 How哥失約公布英文指考成績

2020-01-16 10:42

從小養豬、養牛 畜牧業第三代雙姝 錄取興大特殊選才

2020-01-16 07:26

央大、清大團隊 發現第一顆金星軌道內的小行星

2020-01-16 11:41

2月15補班又補課 教師工會抗議：畢業班要補什麼課？

2020-01-16 15:39

學測本周五登場 今下午可看考場

2020-01-15 23:42

交大打造美感校園 重塑老舊建築展現理工美學風格

2020-01-16 11:12

科技部修法 學生指導教授不能是配偶、三親等以內親屬

2020-01-15 20:57

私大一人代理多主管職 教育部將查核師資專長

2020-01-15 21:25

清大研發抗癌最新療法 注射一氧化氮奈米載體殲滅腫瘤

2020-01-16 11:08

明道大學一師任多職！校方：已逐步改善

2020-01-15 21:20

考生注意！學測明登場 違反新規定恐錯失理想志願

2020-01-16 17:19

學習歷程檔案上傳「卡」 教部將強化諮詢輔導機制

2020-01-16 11:29

四維高中10多年優良傳統 邀清寒學子圍爐必有這三項

2020-01-16 15:39

汪大永被指在加拿大設分校 明道大學：無此事

2020-01-15 19:41

學測明後天登場 今年新增手機關機放臨時區

2020-01-16 11:35

近五成青少年除體育課以外不運動 董氏推運動舒壓

2020-01-16 11:50

學習歷程檔案上傳 北市大當機

2020-01-15 23:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top