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2月15補班又補課 教師工會抗議：畢業班要補什麼課？

2020-01-16 15:39聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

教育部國民及學前教育署1月15日緊急通令全國，更改原本2月15日「補班不補課」的計畫，變為「補班又補課」，理由「是基於親子作息同步，考量家長照顧需求」。高雄市教師職業工會今天表達嚴正抗議，指國教署決策急就章、不顧教育專業，且畢業班學生到底要補什麼課？

國教署1月15日的函文指示，將原本6月30日休業式的課程，挪至2月15日上課，並將休業式提前至6月29日。高雄市教師職業工會理事長董書攸表示，國教署行事草率、毫無章法，面對可能招致的民意反彈，國教署還拉臨時被召集參加諮詢會議的縣市教育局及各教育團體共同「背書」，不是全國教育主管機關應有的格調。

教育界的質疑包括：休業式之課程與平時課程有所不同，挪至2月15日後究竟該上什麼課？此外，小六、國三、高三在6月30日已畢業離校，並無課程，究竟畢業班在2月15日的課程要上什麼？甚至畢業班是否調整畢業日期，也是一個讓學校頭痛的問題。

董書攸指出，目前行事曆已規劃6月22日至24日為期末考，緊接著6月25日至28日為端午連假，若學期僅剩6月29日一天，既要辦休業式，又得處理其他期末重要工作，像是舉行補考、學生成績結算等等，將使學校作業陷入混亂。

董書攸則認為「親子作息同步」的理由根本邏輯不通，如果2月15日家長上班，就要學生「同步配合上學」，那麼原本6月30日家長同樣要上班，何以學生可以不必「同步配合上學」？她也批評國教署不知民間疾苦，由於下學期行事曆各校皆早已發下，不論親師生，許多人已排定未來行程；如今卻要臨時改變行事曆，又在此學期末、年假前荒亂之際，豈不造成天下大亂？錯誤的決策比貪汙還可怕。國教署應拿出魄力，堅持教育專業的考量，教育的核心思考應該是學生學習，且學校是教育單位，並非服務業。

親子高雄市教育部

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