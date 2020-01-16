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帶遊客品味台中在地文化！弘光陸生規劃燈會旅程獲獎

2020-01-16 13:03聯合報 記者余采瀅／台中即時報導

2020 台灣燈會在台中，弘光科技大學文化創意產業系大四學生許靚漪參加台中市觀旅局舉辦的「2020燈會遊程設計競賽」獲得優選。她從中國大陸來台唸書，把在台中生活4 年的心得設計成行程，為外國自行車背包客、家庭親子自由行、中國大陸遊客、銀髮族團體共4種不同客群，量身定制不同的旅程，希望通過從五感體驗的角度切入，讓更多人能更深入了解台中在地文化與風情。

指導老師文創系助理教授施淑萍表示，此次參賽重點在符合業界可執行性的需求上，因此，為有更完善的遊程規劃，特找系上陸生許靚漪同學，並跨校與嶺東科大視傳系學生趙淮嵐共同合作，結合兩位學生行銷與設計長才，以「最體驗，燈我所望在台中」為題目，在燈會主軸元素大地、動物、數位、產業的基礎上，加入人文與食玩的元素。

施淑萍說，學生從設計角度出發，提出五感體驗的美學旅行概念，規劃台中市2 天1 夜、3 天2 夜自由行及團體行的旅程，把石岡穀倉、高美濕地、國美館等在地景點規劃到行程裡，跳脫市面上旅行社的規劃模式，獲評審青睞，也符合業界期待，遊程經業者修正後將會上架進行販售。

許靚漪表示，因國中時跟隨家人來過台灣旅遊，對台灣的人文風情印象深刻，再加上本身學習藝術與設計，想要感受不一樣的文化氛圍，因此決定來台念書。這次參加2020燈會遊程設計競賽，有一項是針對中國大陸遊客的行程。

許靚漪說，台中是一個讓人感到很溫暖很舒服的城市，希望通過不一樣的行程規劃，把台中的美好介紹給中國大陸的旅客。行程從台中清泉崗機場接機，接著到清水高美濕地、眷村文化園區，再繞到后里看2020台灣燈會，還安排前往石岡落羽松等風景區，最後還有購買伴手禮的行程，讓遊客在悠閒感受自然風景的同時，藉此深入台中每一個景點，讓遊客了解在地文化。

另外，還規劃外國背包客、親子家庭、銀髮族的專屬行程。結合「最體驗」的標題，把台中的景點分為「最璀璨」的2020 台中燈會園區、「最文藝」的國家歌劇院、「最輕旅」的審計新創聚落、「最文化」的台中文學館、「最色彩」的動漫彩繪巷等10個「最體驗」的類別。

2020 台灣燈會在台中，弘光科技大學文化創意產業系大四學生許靚漪參加台中市觀旅...
2020 台灣燈會在台中，弘光科技大學文化創意產業系大四學生許靚漪參加台中市觀旅局舉辦的「2020燈會遊程設計競賽」獲得優選。記者余采瀅／攝影
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