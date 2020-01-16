臺大碩士在職學位學程 招生說明會報名中

圖／台灣大學進修推廣學院 提供 分享 facebook

國立臺灣大學開辦的跨領域碩士在職學位學程將於109年2月21日至3月12日全面受理報名，109年2月16日在新竹舉辦招生說明會，請有意報考者務必把握機會！有關本課程之相關訊息歡迎上網【台大推廣教育網】或致電 (02)2362-0502 查詢。

臺大進修推廣學院自104年首次於竹北校區開辦「事業經營碩士在職學位學程(PMBA)」後，續於105年再開辦「事業經營法務碩士在職學位學程(PMLBA)」，106年另新開辦「生物科技管理碩士在職學位學程(PMBM)」。上該三個碩士學位班，旨在提供社會菁英在職進修管道，成為專業與實務並重的管理專才，並協助企業培養具備經營管理全方位人才，提升企業與產業價值，協助產學界整體發展與國家整體競爭力。

臺大進修推廣學院指出，PMBA (Professional Master’s Program in Business Administration)以結合理論與實務應用為導向，聘請臺大管理學院的專業師資授課，協助企業培養具備經營管理之全方位人才。而PMLBA（Professional Master's Program of Law in Business Administration）則結合管理與法律兩項專業，由臺大管理學院與法律學院師資授課，藉以培養管理與法務兼備的人才。PMBM(Professional Master's Program of Biotechnology Management)則是結合管理、醫藥、生技等多項專業，由臺大管理學院、醫學院、生命科學院等師資授課，培養兼具生技醫藥與管理兼備的人才。以上三個碩士在職學位班規劃需修畢36學分並完成論文通過者，即可畢業並授予台灣大學碩士學位。

為提供各界瞭解該學程特色，臺大進修推廣學院特舉辦免費招生說明會，由臺大進修推廣學院廖咸興院長、臺灣大學法律學院李茂生教授及臺灣大學生命科學院何佳安教授共同主講，歡迎有志學習者免費參加，時間及地點如下：109年2月16日(日) 13:30 臺大竹北校區碧禎館 (新竹縣竹北市莊敬一路88號)