近五成青少年除體育課以外不運動 董氏推運動舒壓

青少年運動量仍有提升空間。董氏基金會最新調查發現，近五成五青少年除了體育課外，有固定運動的習慣且每周習慣固定運動超過三天以上者，占62.7%，另有37.7%的受訪者運動時間不足。

為提升全台高中職以下學童的運動量，且養成規律運動的習慣，教育部體育署與董氏基金會合作，今在北市龍安國小推廣「樂動150，提升運動力」運動紓壓宣導計畫。

董氏執行長姚思遠表示，運動好處多，也是促進心理健康及預防憂鬱最好的方式。2018年起與教育部體育署合作「樂動150，樂此不疲」計畫，設計「樂動紓壓5招」，今年邀藝人愷樂代言拍攝影片，期望影響更多兒童青少年建立運動紓壓習慣。

董氏心理衛生中心主任葉雅馨表示，該調查為去年6月針對2140名大台北地區國、高中職生，進行運動與憂鬱情緒相關性調查，發現近五成（45.4%）青少年沒有固定運動習慣，而有37.7%的受訪者運動時間不足，相較於有固定運動習慣者其「情緒穩定度」較低，且常覺得自己孤單。建議若生活上許多慣性動作都可結合運動，會是不錯方式。

設計「樂動紓壓5招」的屏科大休閒運動健康系教授徐錦興表示，運動的時間與強度不一定要很長、很強才會有效，只要正確增加身體活動量就能促進身心健康。5招設計以好記、易上手的功夫動作招式，從輕微跳動出拳、側踢，至全身性快速跑動跳躍等，讓身體漸進式達到活動及緩和。