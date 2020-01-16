學習歷程檔案上傳「卡」 教部：北市單一系統異常

高中學習歷程檔案這學期跟著108課綱上路，高一生陸續上傳學習成果。有高中老師表示，上傳系統設定的容量太小，很多作品都無法傳，日前台北市系統還當機約12小時。國教署今天說明，學生作品只要轉檔或壓縮即可符合容量，當機是「台北市單一身分驗證服務系統」（LDAP）異常，已修復完畢。

國教署說，學習歷程檔案系統本身是正常的，是LDAP異常而無法登入台北市相關教育服務資源。LDAP已於1月9日中午前修復完成，所有師生登入後，都能順利使用學習歷程檔案系統。

國教署表示，未來將強化諮詢輔導機制，並持續廣泛蒐集各界建議，精進相關作為，協助學生建立學習歷程檔案。

國教署說，經向學校了解，例如國立中興大學附屬高級中學張啟中秘書表示，學生的作品只要經過轉檔或壓縮，即可符合系統檔案容量規範傳送，有學生完成十數頁內含多張全彩圖片的課程學習成果，圖文並茂。張啟中建議，學生如有需求，都可以向老師尋求諮詢、協助。

國立新竹科學園區實驗高級中學資訊室蔡明原主任分享，有學生透過圖檔壓縮處理，完成內含18張圖表，並有豐富內文說明的8頁地理科課程學習成果，檔案大小僅約632KB。

國立秀水高級工業職業學校教務處林泓毅主任指出，該校建築科多數學生已完成課程學習成果的認證，其中不乏有近30頁含全彩照片的資訊融入建築課程的學習成果，檔案大小也都在2MB以內。

國教署表示，學校教師會透過相關課程指導學生，使用文書處理軟體(例如：word) 的功能即可以有效的縮小檔案大小，或是透過轉檔、檔案壓縮等方式調整檔案容量大小，在符合容量規定下，兼顧資料品質。國教署已請學校應落實諮詢輔導工作，主動關心學生需求；如學生遇到檔案轉檔、上傳等問題，可尋求教師輔導協助。