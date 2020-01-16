偏鄉外籍英語教師在職研習 提高教學成效

為協助偏遠地區國中小學提升英語教學品質，教育部引進外籍英語教師，並每年安排職前與在職訓練等專業研習，幫助外師了解台灣英語教育政策，以加速適應台灣生活。

108學年度外師在職訓練1月15日至17日在國家教育研究院豐原院區登場，除英語教學相關實務課程外，也納入十二年國民基本教育課程綱要內涵，引導外師設計更優質的教學課程，造福偏鄉學子。

為提供來台任教外籍英語教師更專業的教學協助，教育部國教署委請台灣師範大學辦理「協助公立國民中小學引進外籍英語教師專案計畫」，安排職前訓練、在職訓練等一系列研習。

國教署表示，108學年度一連三天於國家教育研究院豐原院區舉行的外籍英語教師在職訓練，包含英語課程實務分享、創意教學活動設計、十二年國教課綱等課程，並安排「世界咖啡館」活動，讓外師與協同的本國教師充分掌握台灣英語教學最新資訊，以交流激盪出更多元的教學創意，為英語教學做最完善的準備。

此外，國教署也提供外師相關諮詢服務，讓他們更了解台灣英語教育政策與偏遠地區英語教學現況，並盡早適應台灣生活。