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遠東七十推動台灣教育前行 支持全國首座科技師培中心

2020-01-16 10:30撰文／ 陳思瑜

數位教學早已是教育界共識，但在科技硬體設備建置外，教師懂得將工具融入教學更是關鍵。全國首創科技師培中心—「新北市科技化學習扶助教學中心」日前（13日）在新店國小成立，遠東集團贊助300台平板電腦，成為該中心最重要的教學配備，也讓遠東集團成為該中心設立初期最重要的公益夥伴。

遠東集團贊助300台平版電腦，支持全國首創科技師培中心，成為「新北市科技化學習扶...
遠東集團贊助300台平版電腦，支持全國首創科技師培中心，成為「新北市科技化學習扶助教學中心」設立初期最主要的公益夥伴。 圖／遠東集團 提供
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代表遠東集團出席啟用儀式的遠東SOGO百貨董事長黃晴雯表示，在策畫遠東七十週年慶時，很早就定調以「公益」慶生，「教育這塊我們特地選擇數位教育，因為這樣才能讓全台各角落孩子的才華與能力，透過數位工具有機會得以跨越時空障礙傳播出去。」

新北市府副市長謝政達則表示，今年成立科技化學習扶助教學中心，與網路學習平台及遠東集團合作，公私協助一起推動「學習扶助2.0」，藉由數位學習平台上豐富的學習資源和即時學習回饋，減輕教師備課的壓力，讓老師更容易掌握課程外，同時強化教師的「科技教學力」讓數位教學更普及。

「新北市科技化學習扶助教學中心」與四個教學平台進行數位簽署，盼能全方位協助老師善用科技工具來做到因材施教、加速數位學習。平台包括「均一教育平台」、「LearnMode學習吧」、「PagamO」等，其中全國最大的免費中小學數位學習平台、推動教育平權的「均一平台教育基金會」獲得遠東集團加碼贊助「教材系統升級經費」，將致力於平台開發與維運，縮短城鄉間的教育落差。

挺數位教育遠東贊助300台平板
捐700萬Happy Go點數作公益

有別於傳統直接捐款，遠東集團此次贊助「均一平台教育基金會」，是透過「70有愛 遠東HAPPY GO」公益健走活動，由民眾下載Happy Go App將日常走路步數轉化為公益資源，社會大眾在一個月的活動期間共募集了65億步，兌換成遠東集團HAPPY GO點數700萬點，全數捐贈給均一教育平台。

均一教育平台董事長呂冠緯表示，遠東集團及民眾的愛心資源挹注，有助於進行「迷思概念型」的教材研發。均一在推動線上教育過程中，發現有些孩子數學應用題不會寫，不見得是數學觀念不會，而是無法把文字題目轉換成數理公式。「這是一個斷層，目前很多課本或線上教學平台都還沒針對這部份進行修正」，因此均一將進行這部份的線上課程研發，「對老師及學生都有很大幫助」。

遠東集團七十週年公益慶生，贊助軟體與硬體讓全國首創科技師培中心運用。 圖／遠東集...
遠東集團七十週年公益慶生，贊助軟體與硬體讓全國首創科技師培中心運用。 圖／遠東集團提供
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遠東攜手政府與公益組織 翻轉台灣教育

新北市政府教育局表示，未來「科技化學習扶助教學中心」將針對教師推出各種平台師資培訓課程，目標是在今年底前培育400名種子教師。

首批培訓結業的科技教學種子教師蔡怡俊表示，其實不少老師對於數位教學都有興趣，但並非每個人都擅於使用科技工具，而傳統數位教學研習營多半以聽講形式進行，無法有效降低部份老師們對科技工具的恐懼。而科技學習扶助教學中心不僅能讓前來受訓的教師們「做中學」，首批種子教師回到各自學校，也能像陪伴學生般，陪伴其他老師熟悉使用科技工具上課，進一步擴大數位教育普及率。

遠東集團稟持回饋社會的理念，捐贈300台平板電腦、贊助均一平台教育基金會改善線上教學軟體，軟體、硬體兼施的作法，供應全國首創科技師培中心設備與資源，希冀在非營利組織、政府與民間企業的攜手合作下，大力翻轉台灣的教育現狀。

回饋台灣 遠東七十公益不斷

遠東集團七十年公益慶生，以「Happy 70」定調年度系列公益活動，傳遞「Together For a Promising Future」、「共創美好未來 · 你我攜手同行」的理念，透過集團關係企業合作，表達對台灣土地的深深感謝，與在地扎根的社會承諾。

遠東SOGO百貨董事長黃晴雯引述遠東集團董事長徐旭東的話，堅持投入社會公益是遠東集團從創辦起就不變的理念。這次為慶祝集團邁入七十週年里程碑，董事長徐旭東特別要求關係企業，秉持集團專注公益的精神，在全國各地深耕公益活動，因為「是串連所有人的努力，共同成就了今日的遠東。而遠東將和台灣攜手同行，共創美好未來。」

在地扎根 共創美好未來
從去年七月起至今年一月，遠東集團旗下二、三十家關係企業齊力在全台舉辦系列公益活動。

像「遠東兒童故事節」就號召國人捐出二手書並成功募集上萬童書與積木；「遠東環境教育列車」則是呼籲海洋保育、生態維護；「數位教育營」則要縮短城鄉差距；對銀髮長者則有愛心餐盒及7,500小時免費長照服務供符合資格的民眾申請。

此外，「70有愛 遠東HAPPY GO」公益健走活動讓全民「走路就能做公益」，創意構想獲得不少人廣泛支持。活動計畫在一個月內，向大眾募集50億步（約可環繞地球超過70圈），沒想到活動期間內總步數達65億步，不僅遠遠突破當初設定的目標，更讓遠東集團感受全國民眾熱愛健康、攜手做公益的熱血。

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