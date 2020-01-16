台灣實驗教育法向上延伸領先國際 實驗大學卻慢半拍

台灣實驗教育三法已延伸至大專階段以上，仍未有實驗教育大學出現。楊逸帆是第一位錄取實驗教育大學密涅瓦大學（Minerva School）的台灣人，他發起「台灣青年國際實驗高等教育知行聯盟」，盼以學習者及生命為中心催化台灣實驗大學。

這個聯盟今天舉辦「重新想像，實驗高教」論壇，邀請台灣實驗高教研究者及實踐者、日韓實驗教育大學等單位多方對話，盼推動學習者中心及生命本位的實驗高等教育生態系。

楊逸帆現為日本Shure民主教育大學學生，從過去拍攝「學習的理由」紀錄片便不斷反思學習的意義。他說，高等教育建構了認識世界的邏輯，也參與了社會運作的設計。他實際經歷及拜訪過美、日、韓等國的實驗大學，看見許多跳脫台灣高等教育兩大思維知識至上、經濟至上」的新希望。

他說，台灣實驗教育三法已延伸至大專階段領先國際，仍未見實驗教育大學，海外的實驗大學，許多雖無法律地位，卻早已行之有年。

楊逸帆說，台灣需積極思考如何搭配台灣開放的法律與豐富的實驗教育經驗，創造以生生不息，生命、生態調和共生下的實驗高等教育，不再只是討論如何調整學分數、修課數或是校舍調整等表面問題。希望能夠串聯國內外實驗高等教育的研究者、實踐者，為台灣實驗高教注入活水。

韓國釜山全學大學將青壯年學子帶到市郊的綠生活村，透過理論與實踐合一的課程，讓學習者一邊上大學，一邊「造村」，推動非消費主義式的地方創生與生活型態。這學期，學生決定建立自己的無條件基本收入(UBI)體系。學生李恩娥說，UBI計畫不會向長輩募款，全靠青年互助，避免加深長輩對年輕人的「啃老」印象，同時證明年輕人不是光喊要權利，卻不願吃苦耐勞。

韓國知識循環大學表示，韓國教育強調競爭的有效性，甚至已出現「教育已不再可能」的想法，據調查，近80％的韓國青年想離開韓國。為此，知識循環大學以「沒有競爭的大學教育」為目標，「入學沒有考試、年齡、教育背景的限制，只在乎你是否願意學習」，追求知識的流通，並解構社會議題，以跨領域思考，提出更好的解決方案。