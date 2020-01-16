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師大附中要求堅守「三不原則」 How哥失約公布英文指考成績

2020-01-16 10:42聯合新聞網 綜合報導

由阿滴號召的一群YouTuber為催年輕人出門投票，丟出公布How哥英文成績的祭...
由阿滴號召的一群YouTuber為催年輕人出門投票，丟出公布How哥英文成績的祭品文，如今How哥也發影片兌現。圖擷自HowFun
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2020總統大選各方人馬為催出投票率，紛紛獻出祭品文，包括由YouTuber阿滴號召的一群YouTuber紛紛丟出「只要大家去投票，HowHow就會公布他的英文指考成績」。選舉過後網友紛紛要求HowHow兌現，就連他的母校師大附中祕書也Po文希望他堅守「三不政策」，不過他已在15日公布自己的英文指考成績。

師大附中秘書14日在臉書發文，開頭鄭重寫到：「致How How同學：母校對於近來總統大選後各路鄉民脅迫您公布你去年走不知路跑去裸考指考英文成績一事表示擔憂。」秘書嚴正聲明附中所培養的學生皆能背完英文7000單字且畢業12年不會忘記，這是身為附中師長對自己出產同學的品質保證。

因此秘書希望How哥能堅守「三不原則」，要求「不公布、不妥協、不承認」自己的英文成績，秘書表示，雖然母校對How哥的成績深具信心，但為了大家的健康，期盼他能為社會帶來良好風氣。不過文末卻註明「秘書其實想知道」，說反話意味濃厚，而How哥也回應一定秉持原則並感謝母校力挺。

不過How哥最終仍未能「堅守原則」，15日發布新影片公布自己的英文指考成績，開頭還來上一段Rap，唱出自己閒來無事去考指考，結果收到成績單，打開一看是個「噩耗」，最後直接公布成績是60分。讓網友紛紛在底下留言：「How哥真男人啦！」、「謝謝HOWHOW的犧牲成就了民主」、「How哥公佈了，說到做到先拜一波」。

指考師大附中YouTuber
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