2月15日中小學要變上課日 教師：超級無言的決策

教育部今天表示，為了讓親子作息同步，2月15日（周六）將調整為中小學上課日，第二學期結業式相應提前。但部分老師認為，這是個超級無言的決策。本報資料照片 分享 facebook 教育部今天表示，為了讓親子作息同步，2月15日（周六）將調整為中小學上課日，第二學期結業式相應提前。但部分老師認為，這是個超級無言的決策，恐徒增基層教師困擾，且所謂便於「家長照顧」，到底有多少家長有此需求？在期末學校已經準備決定下學期行事曆的此刻，要全國高中以下學校立刻應變，這樣公平嗎？

花蓮縣源城國小教師唐宇新說，談到放假人人愛，談到補班大家則是滿臉憂愁，更何況今年2月15日原本就因應蘇揆選前承諾給足十天長假而補上班一日。但執政黨似乎真心成為「聆聽人民心聲的團隊」聽見了人民喊了「補班不上課，我的孩子放哪裡」的心聲，因而在今日服膺民心決議「6月30日提前放假，原本2月15日改為上班上課。」

唐宇新說，此舉自然合宜，但對於基層教師而言，似乎感受是「朝令夕改」。唐宇新認為，教育部國教署制定與規畫學期上課日本是職責，但更應在人事行政局規畫新年度休假日時理應確實規畫，若是為了「民意」而運用公權力提供「民意所需之福利」，未來國教署會不會又因為「民意需求」再次調整其他，最後真的讓教育變成「便利商店型態的服務事業」？

另一名國小教師表示，本來教育部的用意是好的，認為2月15日要補1月23日，只補班不補課，會造成家長上班小孩在家的現象，但是提早6月30日放假卻創造出影響更多人的問題，「不少學校老師反彈很大。」此外，6月30日，小六、國三、高三早就畢業了，請問2月15日他們要補課嗎？

這名教師指出，6月25日至6月28日是連假，本來學校打算有兩天時間可以做期末結束工作，現在改成6月29日是休業式，那麼勢必「誘惑」許多家長提早規畫出遊，造成6月29日有許多學生請假，這樣徒增學校作業困擾。另外，所謂便於「家長照顧」，到底有多少家長有此需求？在期末學校已經準備決定下學期行事曆的此刻，要全國高中以下學校立刻應變，這樣公平嗎？雙薪家庭的育兒照顧問題，平時就存在了，不是在補假的時候才考慮。

為了方便民眾春節返鄉和分散車流，行政院人事行政總處擬定今年1月23日的小年夜彈性放假，2月15日補班。不過，中小學由於有寒假，1月23日還在寒假期間，原本沒有要補課。教育部今天表示，近來陸續接到許多民眾反應，家長要上班、學生卻不用上課，會導致作息不同步，造成照顧難題。今天邀集全國22縣市政府及家長、教師、校長團體代表開會，會中達成共識，確認2月15日同步調整為中小學的上課日。108學年度第二學期的結業式，也將提前到6月29日。