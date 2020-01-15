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明道大學一師任多職！校方：已逐步改善

2020-01-15 21:20聯合報 記者林敬家／彰化即時報導

有媒體今天踢爆明道大學校長汪大永疑似在海外設公司，侵吞學費掏空學校，消息一出也使得該校經營問題浮上檯面。全國私校工會指出，該校為了節省成本，有多個系所的系主任由同一人兼任，批評該校「連系所主任都找不到人，還有資格辦學嗎？」

根據明道大學各系官網的公開資料，該校有不少系主任皆同時身兼他系主任，例如企管系副教授卓大順同時身兼企管系、財金系、行銷與物流學系的主任或代理主任；數位設計系副教授級專業技術人員郭致良也身兼數位設計系、時尚造形學系、設計學院設計及規劃碩士班主任或代理主任。

明道大學秘書長詹國華今晚表示，依據大學法第13條各大學系所系主任應由副主任中選出，系院長須由教授出任，但在行政工作繁重下，過去多所學校都有人力不足的問題，甚至由助理教授任系主任的狀況。

2年前「低階高代」的狀況受到檢討，教育部發公文要求全國大專院校去年8月1日改善，為了符合法令規定，才由副主任兼任多系主任，但近期已遴聘符合資格的教職員，並陸續有人升等，一師兼多職的狀況已逐漸舒緩，目前包括企管系、體保系以及數位系等都是由一名系主任專門任職，這是目前許多私校面臨的困境，但仍會持續減輕教師的負擔。

彰化明道大學出現一師任多職的狀況，校方指出已陸續改善。記者林敬家／攝影
彰化明道大學出現一師任多職的狀況，校方指出已陸續改善。記者林敬家／攝影
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